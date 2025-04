VIDEO: Montreal stratil vedenie v priebehu minúty. Slafkovský bol aktívny, no nebodoval

Capitals už krátko na to otočili skóre dvomi gólmi, ktoré delilo iba 60 sekúnd. Najskôr sa presadil Connor McMichael, na ktorého nadviazal Dylan Strome. McMichael neskôr uzavrel skóre do prázdnej bránky.

Montreal, pre ktorý je to prvá play off od roku 2022, dopláca podľa trénera Martina St. Louisa na menej skúseností s vyraďovacou časťou.

„Máme za sebou dva zápasy a skúsenosti, ktoré v nich naši hráči získali, sa nedajú kúpiť. Bojovali sme, no boli momenty, ktoré nás zrazili a stáli nás zápas. Náš tím sa však nevzdáva a ukázal to tým, že si v tretej tretine vytvoril veľa šancí. Snažili sme sa dostať zápas do predĺženia rovnako ako v prvom zápase, no nevyšlo to,“ konštatoval St. Louis.

Kormidelník Montrealu spravil v snahe zvrátiť zápas niekoľko zmien v zostave. V tretej tretine posadil útočníka Patrika Laineho, ktorý mal dovtedy jednu strelu.

V predošlom zápase mal dva mínusové body, asistenciu a päť striel. Fín s povesťou strelca strelil v uplynulých jedenástich zápasoch jeden gól. „

Takéto rozhodnutia patria k práci trénera. V tretej tretine som zredukoval nasadzovanie niektorých hráčov. Hrali sme s tými, o ktorých som si myslel, že by nám mohli pomôcť zvrátiť zápas,“ priznal St. Louis.

Juraj Slafkovský odohral v prvom zápase 19:31 min., v druhom 22:33, no ani jeho celkovo 9 striel (4+5) neviedlo ku kanadskému bodu. Canadiens veria, že na domácom ľade vyrovnajú stav série a povzbudzujúci je pre nich aj fakt, že sa favoritovi herne vyrovnali.

„Áno, môžeme na tom stavať. Každý z nás však musí byť lepší, počnúc mnou. V ďalšom zápase musíme doma ukázať väčšiu energiu a iný štýl hry. Vieme, akým spôsobom oni hrajú. My musíme hrať tvrdšie a to sme dnes neurobili,“ konštatoval Slafkovský.