ONLINE: Washington Capitals - Montreal Canadiens dnes, 1. kolo play-off NHL LIVE (2. zápas)

V prvním zápase to bylo velké drama. Washington dle předpokladů šel do vedení o dvě branky a dlouho nenasvědčovalo nic tomu, že by měli mít Capitals nějaké potíže. Ovšem Canadiens díky skvělé poslední desetiminutovce srovnali a poslali zápas do prodloužení. V nastaveném čase ale velmi rychle rozhodl Alexander Ovečkin a první bod v sérii tak berou Capitals.