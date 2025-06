McDavid drží Edmonton v napätí. Zmluva mu končí, rokovania o novej ešte nezačali

Po tom, čo so svojím tímom druhýkrát po sebe prehral vo finále play off (v oboch prípadoch proti Floride), vyhlásil, že si nájde čas na zváženie všetkých možností a poradí sa so svojou rodinou a agentom.

V play off bol s 33 bodmi (7+26) spoločne so spoluhráčom Leonom Draisaitlom (11+22) najproduktívnejší hráč vyraďovacích bojov.

„Teším sa na stretnutie s ním kedykoľvek bude chcieť. Zároveň však všetci chápeme, že si prešiel ťažkým koncom sezóny. Connor bude hnacia sila procesu našich rokovaní. Je to kľúčový hráč tímu a to nielen svojimi schopnosťami na ľade, ale aj vodcovstvom.

Viacerí zámorskí analytici však pripomenuli, že kapitán Oilers by v záujme skvalitnenia tímu mohol dať vedeniu klubu „zľavu“ v snahe posilniť šance na zisk Stanleyho pohára.

McDavid sa už vyjadril, že šanca získať Stanleyho pohár je pre neho faktor č. 1 pri rozhodovaní o novej zmluve.

V minulosti už trikrát získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča NHL, päťkrát zvíťazil v produktivite základnej časti a štyrikrát ho hráči NHL zvolili za najužitočnejšieho hráča súťaže. V organizácii Oilers pôsobí od draftu 2015, keď ho klub získal ako celkovú jednotku.

„Niet pochýb o tom, že Connorovi ide len o víťazstvo. Od prvého stretnutia a rozhovoru s ním mi hovoril, že chce len vyhrať Stanleyho pohár. Je to to jediné, na čom mu záleží. Nepoháňajú ho štatistiky, rekordy ani peniaze a myslím si, že to je to, čo na ňom milujeme,“ konštatoval Bowman.

McDavid sa vyjadril, že 1. júl 2025 nie je dátum, na ktorý by sa upínal v súvislosti s novou zmluvou.

„Nemyslím si, že treba mať nejaký časový harmonogram. Chápem, že sa ľudia budú upínať k 1. júlu a sledovať, či sa niečo stane. Ja to však takto nastavené nemám. Chcel by som našim fanúšikom odkázať, aby boli trpezliví a stále verili.

Rovnako ako náš tím si už prešli mnohým. Zažili sme emocionálne vzostupy a pády,“ konštatoval McDavid.