Prekliaty McDavid? Určite raz vyhrá Stanley cup, nech to bude kdekoľvek, hovoril súper

Florida pripravila Oilers o druhú možnosť zapísať sa do histórie. Kým vlani Edmonton dokázal vyrovnať stav série z 0:3 na 3:3, tento rok sa rozhodlo o čosi skôr.

„Na tom nie je nič pozitívne. Stále je to srdcervúce, je teraz veľmi ťažké sa s tým vyrovnať,“ povedal tréner Edmontonu Kris Knoblauch.

McDavid nedokázal nadviazať na odkaz dynastie z osemdesiatych rokov. Ďalšia príležitosť opäť spadla do pominuteľnosti.

Kým najväčšia ikona hokejových dejín Wayne Gretzky doniesla do Edmontonu štyri Stanleyho poháre, jeho nasledovník je zatiaľ nositeľom smoly.

Bol frustrovaný a sklamaný. Bodaj by nie. Jeho jediným cieľom po vlaňajšej prehre bolo vrátiť sa a napraviť to. Nestalo sa.

„Prehrali sme s naozaj dobrým tímom,“ povedal McDavid. „Nikto sa nevzdal, nikto nehodil uterák do ringu, ale je to skvelý tím. Z nejakého dôvodu vyhrali dva roky za sebou.“

„Myslím si, že boli lepší,“ povedal Draisaitl, s 33 bodmi najproduktívnejší hráč play-off. „Ponaučenie je, že sme nevyhrali. Nikoho to nezaujíma. Nevyhrali sme. Takže to skúsme znova budúci rok," dodal nemecký útočník.

Rovnaký počet bodov ako on nazbieral aj McDavid. Ale nestačilo to. Kapitán Edmontonu sa v rozhodujúcich chvíľach finále nevedel presadiť. V poslednom zápase sezóny nebodoval a duel ukončil so štymi mínuskami.

„Vždy sa dokázali udržať nad nami. Stále sme sa snažili o to isté, akoby sme si búchali hlavami o stenu. Hrali naozaj dobre, zaslúžili si to,“ konštatoval McDavid.

S nálepkou najlepšieho hráča planéty mu zostáva jediné - vyhrať Stanleyho pohár. Inak môže navždy spadnúť do zabudnutia. Može sa zaradiť medzi zopár legiend, ktoré sa bájnej trofeje nikdy nedotkli.

„Keď máte tak dobrého a talentovaného hráča, určite raz vyhrá Stanley cup. Nech už to bude kdekoľvek," pochválil súpera útočník Floridy Matthew Tkachuk.

VIDEO: Zostrih zápasu Florida - Edmonton (šieste finále)