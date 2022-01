Musíte vidieť. Obranca Colorada trhá sledovanosť úžasným gólom

CHICAGO. Vzal si puk za bránou a uvažoval, čo spraví. Tiesnený Kirbym Dachom z Chicaga korčuľoval popri mantineli.

A potom to prišlo. Na prekvapivú otočku zareagoval jeho súper neskoro. Makar sa odrazil k rýchlemu útoku na bránu.

Nestihol ho už nik. Namieril si to priamočiaro k Marcovi-André Fleurymu. Naznačil, že pôjde doprava, no následne predviedol krásny blafák a zavesil puk do horných partií brány, kam už Fleury nemohol mať dosah.