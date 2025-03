Panebože, zhíkol komentátor pri šanci Hudáčka. V Třinci rekordy neriešia, chcú vyhrávať

BRATISLAVA. Od druhého až po 46. kolo sa hokejisti Litvínova držali v tabuľke českej najvyššej súťaže v elitnej trojici. Dokonca neraz viedli ligový pelotón, naposledy ešte začiatkom januára. Nadväzovali tým na úspešný predošlý ročník, v ktorom sa prvýkrát od majstrovských osláv v roku 2015 dostali aspoň do semifinále play-off. Napokon sa však pre nich skončila sezóna veľkým sklamaním.

Po zbabranej poslednej štvrtine základnej časti (11 prehier zo 14 zápasov, pozn.) spadli až na šiestu priečku a v predkole play-off im sezónu ukončil Třinec.

"Všetci sme sklamaní, že končíme tak skoro. Od januára sa nám nedarilo a prišli sme o priamy postup do štvrťfinále, čo bol náš cieľ. A nezvládli sme to ani proti Třincu," vravel kapitán tímu Matúš Sukeľ. Růžička: Pozeráme sa dopredu Do série so šampiónom z posledných piatich sezón vstúpili žlto-čierni lepšie, keď úvodný zápas rozhodol v predĺžení slovenský útočník Maxim Čajkovič. O deň neskôr viedli doma 1:0 aj 2:1, no napokon prehrali 2:4, čo sa ukázalo ako kľúčové v sérii hranej na tri víťazné stretnutia. "Je to škoda, mali sme ich vtedy na lopate," myslí si jeden z lídrov tímu David Kaše. Třinec následne na domácom ľade vyhral oba duely (3:2 a 4:1) a ovládol už 17. sériu v play-off po sebe, čím vyrovnal rekord Vsetína z rokov 1995 až 2000.

Oceliari sú nezdolaní od štvrťfinálovej série s Vítkovicami v roku 2019, pričom počas tejto úžasnej šnúry vyradili desiatich rôznych súperov. "Niekde som to započul. Je to pekné, vážime si toho, ale pozeráme sa dopredu. Ukazuje to, že dlhodobo robíme dobrú prácu. Budeme sa snažiť v tom pokračovať," povedal pre klubový web Martin Růžička.

Skúsený 39-ročný forvard si vo štvrtom zápase série proti Litvínovu otvoril strelecky účet v tohtoročnom play-off. Bol to už jeho 62. gól vo vyraďovacej časti českej ligy, čím sa dotiahol na rekordéra Viktora Ujčíka. "Je jedno, kto dáva góly. Potrebujeme zvládať zápasy, čo sa nám momentálne darí," doplnil majster sveta či sedemnásobný český šampión. Skvelý zákrok aj slabšia chvíľka Tréner Třinca Zdeněk Moták sa vyjadril, že diváci mohli sledovať výbornú reklamu na hokej a je šťastný, že jeho mužstvo dosiahlo skalp silného tímu. V utorkovom zápase viedli domáci po dvoch tretinách 2:1 a v záverečnej časti mali obe mužstvá viaceré šance, ako strhnúť víťazstvo na svoju stranu. V 46. minúte nevyužil obrovskú šancu Libor Hudáček, ktorý po individuálnej akcii zakončoval do odkrytej bránky. V poslednej chvíli však hokejkou zasiahol Matej Tomek a predviedol zatiaľ zákrok tohto play-off. VIDEO: Matej Tomek a jeho zákrok pri šanci Libora Hudáčka

"Hudy mohol skórovať, ale namiesto seba poslal do Zlatej helmy (tradičná anketa ČT, pozn.) hosťujúceho brankára Tomeka," hovoril Moták. "Panebože, on to zvládol hokejkou. V tomto prípade sa hodí zavolať políciu, pretože Třinec bol okradnutý o gól Matejom Tomekom," glosoval komentátor. Slovenský brankár si však neskôr vybral aj slabšiu chvíľku, keď mu pomedzi nohy prešiel puk z hokejky svojho krajana Patrika Hrehorčáka.

"Bol to taký pašerák, ani to nebola šanca. Bol to však dôležitý gól, ktorý nás upokojil," uviedol Hrehorčák a tiež prezradil, že po zápase prehodil zopár slov aj s brankárom Litvínova: "Pýtal sa ma, či som mu musel dať gól. Odpovedal som, že áno, pretože predtým nám pochytal tutovky, a tak už nejaký gól musel dostať." Rodáka z Popradu trápilo, že sa dlho nevedel strelecky presadiť. "Nepadalo mi to tam, ale spoluhráči ma upokojovali, že to príde v správnu chvíľu, čo sa aj stalo," povedal pre Idnes.cz Hrehorčák, ktorý predtým naposledy skóroval 10. januára v dueli proti Plzni. Chýbal najlepší hráč ligy Útočník, ktorý zatiaľ čaká na svoju prvú účasť na MS v hokeji, bol šťastný, že Třinec uzavrel sériu doma a nemusel cestovať na druhú stranu republiky. Vyrovnaniu rekordu Vsetína nevenuje veľkú pozornosť. "To je pre štatistikov. Pre mňa to nie je podstatné. Chcem vyhrať každý zápas a je jedno, či je to prvá séria alebo dvadsiata," tvrdí Slovák. Jedným z dôležitých faktorov celej série bolo, že Litvínovu chýbal zranený Ondřej Kaše. V základnej časti mal priemer takmer bod na zápas.

"Je to najväčšia hviezda celej ligy, majster sveta. Lepší hráč v extralige nie je," povedal Hrehorčák o 29-ročnom útočníkovi, ktorý na vlaňajších MS nazbieral sedem bodov za tri góly a štyri asistencie. "Brácho chýbal celému tímu. Je to náš najlepší hráč," uviedol David Kaše, na ktorého nadviazal tréner Karel Mlejnek: "Nehovorím, že jeho absencia bola rozhodujúca, ale bola dôležitá. Ktovie, ako by to dopadlo s ním."

Ondřej Kaše (druhý zľava) sa teší z gólu v semifinále MS 2024 proti Švédsku. (Autor: TASR/AP)

Kapitán Matúš Sukeľ sa na zranenia nechcel "vyhovárať" a pomenoval príčiny prehry Litvínova v súboji s Třincom. "Sériu rozhodli detaily. Disciplinovanosť a individuálne chyby nás stáli postup," dodal. Třinec ešte nepozná svojho súpera, proti ktorému zabojuje o postup do semifinále. Na základe postupovej matematiky sú v hre až tri scenáre.