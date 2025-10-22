ONLINE: Calgary Flames - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Honzek, Slafkovský)

Sportnet|22. okt 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Calgary Flames - Montreal Canadiens.

MONTREAL. Hokejisti Calgary Flames a Montrealu Canadiens dnes v noci hrali ďalší zápas sezóny NHL.

V zostave Calgary nastúpil aj slovenský útočník Samuel Honzek, v drese Montrealu nebude chýbať Juraj Slafkovský.

Kde sledovať NHL?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Calgary Flames - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Samuel Honzek, Juraj Slafkovský, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)

NHL  2025/2026
23.10.2025 o 02:30
Calgary
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:30.

NHL

dnes 20:00
