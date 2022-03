Veľké meno vymenené. Chiarot sa sťahuje na Floridu

"Ben je skúsený obranca, ktorý na našu modrú čiaru prinesie skúsenosti a fyzickosť. V minulej sezóne sa s Montrealom dostal do finále Stanleyho pohára a je to hráč, ktorý vie, čo je potrebné urobiť pre dlhú jazdu naprieč play off, o čo sa naša organizácia v nasledujúcich mesiacoch bude snažiť," povedal k výmene generálny manažér Cats Bill Zito.