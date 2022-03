Sprievodca uzávierkou prestupov v NHL: Kto, kam a za koľko?

NEW YORK. Prestupová uzávierka, jeden z najdôležitejších dní v sezóne NHL, sa opäť blíži. Uskutoční sa 21. marca. Manažéri budú môcť uskutočňovať trejdy do 20.00 hod. stredoeurópskeho času. Od tohto momentu už žiadne ďalšie v rámci sezóny 2021/22 nebudú možné. Aj tohtoročná uzávierka má svojich kupujúcich a predávajúcich. Po vzore kanadských portálov a televízií sa redakcia blogu Oh my Hockey rozhodla pripraviť v slovenskom jazyku vlastného sprievodcu touto udalosťou.

Jeho súčasťou sú i mená najväčších adeptov na výmenu. Ich zoznam, v zámorí známy ako „Trade Bait List“, sa nachádza na konci článku. Redaktori Oh my Hockey v utorok rozbehli šesťdielny špekulatívno-analytický seriál o možných veľkých výmenách.

Predávajúci Montreal Canadiens Ťažké prebudenie zo sna menom finále Stanley Cupu sa odrazí aj na uzávierke prestupov. Montreal Canadiens patria medzi kluby, ktoré budú načúvať ponukám od záujemcov. V zostave majú niekoľkých hráčov, o ktorých je záujem. Vraví sa predovšetkým o Benovi Chiarotovi. Obrancov odchod navyše môže byť výhodný, keďže ho kupec môže preplatiť. O beka majú mať záujem tímy postupujúce do play off, hovorí sa napríklad o Pittsburghu. Na odchode by však mohli byť i Ryan Poehling, Artturi Lehkonen, Jeff Petry či Joel Armia. Hovorí sa dokonca o možnom odchode Shea Webera. Kapitán Habs pre zranenie nehral od konca minulej sezóny – rovnako ako Carey Price. Existuje však riziko, že si Weber už nikdy v živote nezahrá v NHL.

Montreal Canadiens oslavuje víťazstvo. (Autor: SITA/AP)

Anaheim Ducks Anaheim Ducks patria medzi najatraktívnejších predajcov na trhu. Uzávierka prestupov môže znamenať zmenu dresu niekoľkých ich hráčov. „Káčeri“ sa dlho držali na popredných priečkach Pacifickej divízie. Napokon sa ale s veľkou pravdepodobnosťou naplnia predsezónne prognózy, hoci je pravdou, že postupové priečky nie sú od nich až tak vzdialené.

Ducks môžu byť z toho dôvodu záhadným tímom. Ich stratégia sa napokon môže vyvŕbiť všelijako. Dlhší čas sa hovorí o ich záujme o hotových hráčov, napríklad českého útočníka Dominika Kubalíka. Kalifornský klub už opustil obranca Josh Manson, prestúpil do Colorada za mladíka Drewa Hellesona a voľbu v druhom kole draftu 2023.

Odísť môže i forvard Rickard Rakell, o ktorého je vraj eminentný záujem od viacerých manažérov, zadák Hampus Lindholm, ktorého rokovania o novej zmluve zrejme nejdú hladko, či perspektívny útočník Maxime Comtois. Anaheim však nechce definitívne zrušiť svoje vyhliadky na vyraďovacie boje. Ich hráči sú drahí a Ducks nebudú chcieť odísť ako porazení zo žiadnej výmeny.

Hokejisti tímu Anaheim Ducks. (Autor: TASR/AP)

Philadelphia Flyers Claude Giroux je najslávnejším menom spomedzi veľkých adeptov na výmenu. Pre akéhokoľvek favorita na Stanleyho pohár môže byť povestným posledným dielikom skladačky. Flyers zrejme dvíhajú telefóny od samých favorizovaných klubov. O ich kapitána sa zaujímajú Colorado Avalanche či Florida Panthers. Giroux je síce stále hráčom posledného tímu Metropolitnej divízie, ale onedlho môže byť k Stanley Cupu bližšie ako kedykoľvek predtým. Giroux by s výmenou najprv musel súhlasiť, ale práve vidina zisku najcennejšej trofeje, ktorú v zbierke zatiaľ nemá, ho zrejme povedie k zrušeniu klauzuly o nevymeniteľnosti. Aby z výmeny „letci“ dostali čo najviac, pravdepodobne budú súhlasiť s tým, že si nechajú časť jeho platu. Už len toto meno robí z Philadelphie predajcu, ktorého je treba na trhu sledovať. Okrem Girouxa sa môžu sťahovať aj ďalší, ako najpravdepodobnejšie meno sa uvádza obranca Justin Braun.

Claude Giroux. (Autor: SITA/AP)

Arizona Coyotes Arizona v rukách tiež drží eso, ktoré neradno podceňovať. Veľkým adeptom na výmenu je obranca Jakob Chychrun. Ten síce nezažíva najlepší ročník, no Yotes z neho môžu niečo vyťažiť. V tomto článku sú zapísaní ako predajcovia, avšak majú svojskú stratégiu. Snažia sa nakupovať čo najviac draftových volieb a nevadia im veľké kontrakty hráčov, ktorí už nehrajú, keďže im pomáhajú dostať sa nad platovú podlahu.

Nebolo by preto prekvapením, ak by sa arizonský klub počas prichádzajúcej uzávierky prestupov spomínal naozaj často. Chychrun nie je jediný, ktorého budúcnosť v organizácii je neistá. Hovorí sa aj o Lawsonovi Crouseovi alebo Philovi Kesselovi. Nikto nevie presne predpovedať, čo Coyotes urobia, ale zmenu ich momentálnej filozofie čaká málokto. Sú v tvrdej prestavbe a aktuálne postavenie v tabuľke im priveľa vrások na čele nerobí. Dalo sa čakať.

Hráči Arizony Coyotes. (Autor: TASR/AP)

Chicago Blackhawks V Chicagu je viac kandidátov na odchod, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Najzvučnejším menom je Marc-André Fleury. Pri kanadskom brankárovi je však ťažké predpovedať, čo sa stane. Špekulácie síce prichádzajú, ale veľmi opatrne. Vraví sa o Edmontone či Washingtone, alebo dokonca Pittsburghu, kde by mohol ukončiť kariéru. Budúcnosť má do istej miery vo vlastných rukách, môže si vybrať desať klubov, kam nemôže byť vymenený. Už poriadne dlho je k dispozícii na predaj útočník Dylan Strome. Ten nenapĺňa očakávania, no nie je vylúčený záujem oňho predovšetkým od tímov, ktoré na jeho poste nemajú potrebnú hĺbku. Nahlas sa vraví o Dominikovi Kubalíkovi, o ktorého mali prejaviť záujem Ducks či Oilers, hoci pravosť informácie o Edmontone je veľmi otázna. Odísť by mohol aj Calvin de Haan, hoci je preplatený a protihodnota zaňho by nebola vysoká, či Brandon Hagel, atraktívny hráč predovšetkým pre výhodný kontrakt.

Chicago Blackhawks oslavujú gól. (Autor: SITA/AP)

Kupujúci Colorado Avalanche O statuse Avalanche ako nakupujúcej organizácie niet pochýb. Čosi o ich aktivite napovedal prvý väčší trejd blížiacej sa uzávierky, keď z Anaheimu angažovali beka Josha Mansona.

Problémom bude ich platová situácia. O „lavínach“ sa hovorí ako o agresívnom záujemcovi o služby Claudea Girouxa. Otázkou je, kam zmestia jeho vyše osemmiliónovú mzdu. Pomocou pochopiteľne bude, ak si Flyers ponechajú časť z platu (najviac 50 %). Avalanche okrem toho môžu nájsť tretieho partnera do výmeny, ktorý si ponechá ďalšiu časť výmenou za drobnosti. Šepká sa aj o variante, že by Avs mohli umiestniť kapitána Gabriela Landeskoga na listinu dlhodobo zranených hráčov a uvoľniť priestor pre Girouxa. Colorado však nemusí ísť výhradne iba po Girouxovi. Magazín The Athletic v článku venovanom uzávierke prestupov píše, že by dávalo zmysel, ak by vedenie preferovalo posilu do tretieho či štvrtého útoku. Jedno je isté – Avalanche idú tzv. „all in“ na Stanleyho pohár a ako na ľade, tak na trhu urobia všetko preto, aby ho po minuloročnom sklamaní získali.

Hráči Colorada Avalanche sa radujú. (Autor: SITA/AP)

New York Rangers „Jazdci“ z New Yorku sú veľmi zvláštnym mužstvom. Do play off idú ako čierny kôň, niektorí odborníci o nich vravia ako o „divnom favoritovi na Pohár“. Podľa pokročilých čísel by mali byť výrazne nižšie, no držia si piatu pozíciu vo Východnej konferencii s pohodlným náskokom na nepostupové priečky. Dôvod? Igor Šesťorkin. Mladý ruský brankár je kandidátom nielen na Vezina Trophy pre najlepšieho brankára sezóny, ale dokonca na Hart Trophy, ocenenie pre najužitočnejšieho hráča NHL.

Ich herný prejav však zrejme nebude na Stanley Cup stačiť. Rangers si to uvedomujú, preto chcú z aktuálnej situácie vyťažiť čo najviac. Uzávierka prestupov je vynikajúcou príležitosťou. Ich obrovskou výhodou je priestor pod stropom. Počas uzávierky prestupov môžu použiť až tridsať miliónov dolárov. Preto sa budú spájať so známymi menami – Jakobom Chychrunom, Jakeom DeBruskom, Benom Chiarotom či J.T. Millerom. Rangers skrátka nemajú dôvod nebyť počas krušných dní uzávierky agresívnym nakupujúcim.

Hráči New Yorku Rangers. (Autor: SITA/AP)

Toronto Maple Leafs Maple Leafs patria medzi skupinu najaktívnejších kupcov už niekoľko rokov. Dôvod je prostý. Nechcú znova vypadnúť v prvom kole. S potenciálom, aký majú v mužstve, musia prejsť ďalej. Je načase konať a vyskladať mužstvo šampiónov. Čo im v puzzle chýba k dokonalosti? Veľkým otáznikom sú v ostatnom čase brankári. Forma Jacka Campbella sa odplavila do neznáma a k tomu sa zranil. Ani Petr Mrázek nevyzerá ako brankár, ktorý dovedie mužstvo k Stanley Cupu. Koho angažujú? Fleuryho? Georgijeva? Fanklub Toronta Maple Leafs je na sociálnych sieťach zrejme najväčší a najaktívnejší. Diskusie v jeho radoch sa týkajú doslova všetkých postov. S Torontom sa spájalo hneď niekoľko veľkých mien vrátane beka Jakoba Chychruna či útočníka Tomáša Hertla. Vlani počas uzávierky prestupov priviedli Nicka Foligna a Davida Ritticha. K ničomu významnému to ale neviedlo.

Hráči Toronta Maple Leafs. (Autor: TASR/AP)

Calgary Flames Čo sa Calgary Flames týka, v mnohom sa dajú prirovnať k New Yorku Rangers. Na play off ich vystúpenia zrejme stačiť budú, lenže ako dopadnú tam, nevie nik. Manažment klubu sa do práce pustil s predstihom a uskutočnil trejd, ktorý sa zatiaľ zdá ako vynikajúci. „Plamene“ z Montrealu Canadiens priviedli Tylera Toffoliho a ten sa okamžite uviedol ako rozdielový hráč. V prvých štrnástich dueloch za nový klub strelil osem gólov a zaknihoval trinásť bodov.

Budúcnosť Johnnyho Gaudreaua ani Matthewa Tkachuka zatiaľ nemá isté kontúry. Prvý menovaný bude v lete neobmedzeným voľným hráčom, druhý obmedzeným. A vyjednať kontrakt s Tkachukom nebolo nikdy ľahké. Preto spravia Flames všetko preto, aby posilnili káder a doplnili ho o súčiastky, ktoré im môžu vyniesť Stanleyho pohár. Presne tam aktuálne mieria ich vyhliadky. Generálny manažér Brad Treliving je na love na útočníka. Páčil by sa mu ďalší strelec z druhej vlny, preto sa s klubom spájali mená ako Andrew Copp či Nick Paul. Neopovrhol by ani posilnením zadných radov a pamätný moment by nastal, keby priviedol späť Marka Giordana, bývalého kapitána tímu, ktorý je kandidátom na výmenu zo Seattlu.

Hokejisti Calgary Flames sa radujú z gólu. (Autor: TASR/AP)

Florida Panthers Ak sa Florida Panthers na niečo zamerajú, najpravdepodobnejšie to bude defenzíva. V minulej sezóne totiž v prvom kole play off inkasovali od rivalov z Tampy Bay 24 gólov v šiestich zápasoch. Posledná možnosť posilniť zadné rady prichádza teraz. Aj v ročníku 2021/22 patria v počte inkasovaných gólov na zápas medzi priemer. Adeptov na sťahovanie je medzi obrancami niekoľko. Hlavnými sú, pochopiteľne, už spomínaní Jakob Chychrun, Ben Chiarot, Mark Giordano či Hampus Lindholm. Možnosťou, hoci menej pravdepodobnou, je aj zisk skúseného veterána do brány v prípade, že by Bobrovského v play off postihlo zranenie či prepad formy. Talentovaný Spencer Knight, ktorý je jeho dvojkou, totiž nezažíva dobrý rok. Ak by mal Jaroslav Halák lepšiu sezónu podobnú tým, aké predvádzal v Bostone, možno by sa špekulovalo aj o ňom.

Brankári Floridy Panthers - Spencer Knight a Sergej Bobrovskij. (Autor: SITA/AP)

Kandidáti, ktorí možno zostanú Vysoko v zozname adeptov na výmenu máme niekoľko mien, pri ktorých musíme dodať povestné "ale". Mnoho vecí naznačuje, že sa budú sťahovať, no zároveň sú pri nich nezodpovedané otázniky. Tomáš Hertl V zozname najväčších adeptov na výmenu je na štvrtom mieste. V zámorí sa o jeho výmene zo San Jose hovorí už dlhé mesiace. Dôvod je jednoduchý - nemá zmluvu a Sharks musia pre nevýhodné kontrakty v organizácii obracať každý dolár. Navyše by mohol dostať šancu na Stanley Cup. "Žraloci" sa vzďaľujú od vyraďovacích bojov a ich sezóna sa zrejme skončí pred ich bránami. Z Hertla by teraz mohli vyťažiť čosi do budúcnosti. Čech je jedným z ich najdôležitejších hráčov a je považovaný za jedného z najlepších two-way centrov na planéte. Netajili sa však tým, že by sa s odchovancom pražskej Slavie chceli dohodnúť na novej zmluve. Pustiť svojho kľúčového hráča, pochopiteľne, nie je nikdy ľahké. Najbližšie dni napovedia o jeho budúcnosti, no keď bude vymenený, zrejme sa do klubu tak skoro nevráti.

John Klingberg V NHL sa v poslednom období rozmohol trend preplatených obrancov. Medzi tých by rád patril aj John Klingberg. Zadák Dallasu mal podľa novinára Davida Pagnottu už pred dvomi mesiacmi požiadať o výmenu. Údajne nemá problém zostať v Dallase, ale agentovi povedal, že by chcel zmluvu na osem rokov a zhruba osem miliónov dolárov ročne. Takú dostane skôr na trhu ako voľný hráč, než v momentálnom pôsobisku. Situácia sa vyvinula tak, že je pre "hviezdy" dôležitejší, než bol počas doterajšieho priebehu sezóny. Potom, čo pre maródku zapríčinenú mononukleózou opustil mužstvo kľúčový bek Miro Heiskanen, dostáva Švéd omnoho viac priestoru na ľade. Stars ešte nevzdali boj o play off, preto je výmena Klingberga zrazu omnoho menej pravdepodobná, než bola predtým. Marc-André Fleury Druhú dvadsiatku v rebríčku kandidátov na trejd uzatvára Marc-André Fleury. Legendárny brankár je ústredným bodom mnohých špekulácií. Najpríťažlivejšie zahŕňajú Pittsburgh, klub, v ktorého drese získal tri Stanleyho poháre, kde bol draftovaný ako jednotka v roku 2003 a kde je dodnes zbožňovaný. Brankár Chicaga je na sklonku kariéry. Koniec v drese "tučniakov" by bol pekný. Nahráva mu do karát, že sa Blackhawks už takmer naisto nepozrú do play off. Zo zámoria prichádzajú rozporuplné hlasy. Povráva sa, že Fleury nechce byť vymenený, iné zdroje hlásia, že nevylúčil žiadnu z možností. Jedno je isté. Ak sám neodsúhlasí výmenu, manažment Hawks mu dal prísľub, že ho nikam nepošle.

Marc-André Fleury. (Autor: SITA/AP)