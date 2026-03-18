Najlepšie miesto na sledovanie hokeja má 30 rokov. Na Stanley Cup stále čaká

"Ak by to bol môj posledný deň na zemi a opýtali by ste sa ma, kde ho chcem stráviť, chcel by som byť v tejto budove v sobotu večer," povedal bývalý hráč a neskôr hokejový tréner Martin St. Louis o hokejovej aréne Bell Centre.
Draft Slafkovského, gól, ktorý poslal Montreal do finále Stanley Cupu, návrat Sakua Koivua po rakovine či zápas Kanada – USA počas turnaja štyroch krajín.
Montrealská Bell Center pamätá viaceré významné športové momenty.
Ikonický hokejový stánok oslavuje 30 rokov. Domov Montrealu Canadiens svoje dvere otvoril 16. marca 1996, vtedy ešte pod názvom Molson Centre.
„Aréna si počas tých rokov prešla viacerými zmenami, ale jedna vec sa nezmenila: stále je to najlepšie miesto na sledovanie hokeja na svete,“ znie na oficiálnom webe klubu pri pripomienke výročia.
Bell Centre je po SKA Arene v Petrohrade druhá najväčšia hokejová hala na svete a vôbec najväčšia v NHL. Má kapacitu 21 105 divákov a patrí medzi najvyťažovanejšie arény na svete, hostí aj koncerty, bojové športy a iné podujatia.
Plány na stavbu vyvolali šok
Bell Centre nahradilo slávne Montreal Forum, ktoré slúžilo ako domov Habs dlhých 70 rokov.
„Keď sme oznámili, že budujeme nové Forum, prekvapilo to všetkých,“ spomína niekdajší prezident klubu Ronald Corey.
„Ľudia tomu najprv neverili. Forum už bola inštitúcia, spájalo sa so ziskom 24 Stanley Cupov a ľudia tam boli zvyknutí chodiť.“
„Pamätám si, keď mi o tom Ronald prvýkrát povedal,“ hovoril bývalý prezident spoločnosti Effix Francois-Xavier Seigneur.
„Sedeli sme v kancelárii aj s Aldom Giampaolom a Ronald zrazu povedal, že sa musíme posunúť, potrebujeme novú budovu. Zaskočilo nás to. Forum bolo v tom čase považované za Mekku hokeja. Pamätalo si všetky úspechy a malo dlhú históriu. Nikto nikdy nerozmýšľal, že by klub odtiaľ odišiel.“
Podľa slov bývalého viceprezidenta spoločnosti Molson Center Operations Alda Giampaola vtedy klubu pomohli viaceré hviezdy:
„Bývalí hráči toto rozhodnutie podporili a to bolo veľmi dôležité. V ľuďoch vzbudilo dôveru, keď sa legendy klubu ako Rocket Richard, Jean Béliveau a Dickie Moore zastali tohto projektu.“
Na konci storočia postavili 20 štadiónov
Ľudia, ktorí stáli za stavbou nového štadióna, chceli, aby bolo sedenie strmé a aby ľudia dobre videli na dianie na ľade. Výzvou tak bolo získať všetky povolenia, aby to mohli spraviť v rámci všetkých bezpečnostných opatrení.
„Muselo nám to schváliť požiarne oddelenie Montrealu,“ vysvetľoval Corey. „Zároveň sme chceli mať aspoň 20-tisíc miest na sedenie. Nakoniec sme dosiahli 21-tisíc. Postavili sme najväčší štadión v lige, vďaka Bohu za to.“
Autori tejto myšlienky a vplyvní ľudia v klube boli vytrvalí a za štadión bojovali.
„Nemohli sme prísť o túto lokalitu. Najšťastnejší som za to, že sme trvali na tom, že budeme stavať na tomto mieste a uspejeme. Som na to veľmi hrdý,“ spomínal dnes už 87-ročný bývalý prezident klubu.
Montreal projektom odštartoval v hokejovom svete niečo nové. V rokoch 1993 až 2000 vzniklo až 20 zo súčasných štadiónov NHL.
„Bol to veľký príbeh. Mnohé kluby z ligy potom nasledovali naše kroky. Chicago postavilo nový štadión, Detroit a Boston takisto,“ hovoril Corey.
24 Stanley Cupov, ale ani jeden z Bell Centre
Pod stropom Bell Centre dnes visí 18 dresov s menami hráčov a číslami, ktoré boli vyradené. Ako posledná pribudla v roku 2014 päťka Guya Lapointeho, ktorý v klube pôsobil ešte v rokoch 1968 až 1982.
Okrem dresov úspechy klubu zobrazuje aj 24 bannerov, ktoré pripomínajú rekordný počet víťazstiev v Stanleyho pohári. Na rozdiel od ďalších tímov, Canadiens nevešajú pod strop bannery oslavujúce víťazstvo v konferencii či divízii.
K 24 titulom Canadiens za 30 rokov v Bell Centre ďalší nepridali. V tejto aréne tak nikdy neoslavovali zisk Stanley Cupu. Najbližšie k tomu boli v roku 2021, vo finále však podľahli Tampe Bay 1:4 na zápasy.
Montreal získal ten posledný ešte v roku 1993. Výstavba terajšieho domovského stánku sa začala dva týždne potom, ako vtedy triumfovali nad Los Angeles Kings.
Aréna sa pôvodne volala Molson Centre a niesla meno po rodine Molsonovcov, ktorá klub vlastnila.
Rodinná firma klub predala v roku 2001, odkúpil ho George Gillett Jr. a práva na nové pomenovanie haly získala o rok neskôr telekomunikačná firma Bell Canada.
Rodina Molsonovcov sa však vrátila a v roku 2009 získala jednu z najslávnejších hokejových značiek naspäť. Zaplatila za to 575 miliónov.
Gillett kúpil klub o osem rokov skôr za menej ako polovicu – 275 miliónov dolárov. Vlastníctvo majú momentálne rozdelené Geoff, Andrew a Justin Molsonovci.
Najlepšia aréna v NHL
Klubový web pri okrúhlom výročí divákom umožnil vrátiť sa späť v čase a porovnať fotografie spred 30 rokov s tými súčasnými.
V spomienkovom videu, ktoré pustili Canadiens pred zápasom s Anaheimom, zahrnuli aj pamätný moment z roku 2022. Práve vtedy sa v Bell Centre konal vstupný draft NHL, v ktorom si zástupcovia Canadiens vybrali z prvého miesta Juraja Slafkovského.
Legendárna aréna sa pýši svojou návštevnosťou. Od januára 2004 až do októbra 2018 bola na duely Canadiens vypredaná 583-krát za sebou. Atakovala tak rekord Pittsburghu, ktorý je 633 vypredaných zápasov v rade.
Práve fanúšikovia robia z návštevy Bell Centre zážitok. Svojim obľúbencom hlučne fandia a súperom výrazne znepríjemňujú život. V hokeji sa naozaj vyznajú.
„Fanúšikovia v Montreale sú veľmi vášniví, mám rád, keď sa do mňa pustia. Bučia na mňa a je tak zábava pred nimi hrať,“ opisoval atmosféru hviezdny Connor McDavid.
Aj preto je návšteva tohto miesta na zozname každého hokejového fanúšika.
Aréna vyhráva ankety o najlepšom hokejovom štadióne v NHL. Naposledy ovládla rebríček magazínu TheAthletic, kde vyhrala v hlasovaní fanúšikov aj novinárov.
Hranie v nej si pravidelne pochvaľujú aj hokejisti NHL. Tí označili za najlepšiu aj kvalitu ľadu. Atmosféra nemá konkurenciu, lokalita je skvelá.
„Je privilégium hrať tu,“ hovoril útočník Montrealu Zachary Bolduc. „Vyrástol som ako fanúšik tohto tímu a sníval som o tom, že si tu raz zahrám.“
Najlepšia atmosféra prichádza v play-off. Canadiens si ho po trojročnej pauze zahrali vlani a do vyraďovacích bojov by sa mali prebojovať aj v aktuálnej sezóne.
