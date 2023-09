Prestrelka pod Urpínom priniesla 11 gólov, tréneri videli chyby

„Hrali sme celkom dobre, strieľali sme na bránku, ale z 28 striel súpera sme inkasovali 6 gólov a z toho tri v presilovke. A to je dosť Videl som veľa dobrých veci, no potrebovali sme viac zákrokov. V prvej tretine sme spravili chybu vzadu, dali sme si tam zlé prihrávky. Prehrali sme buly v druhej a znovu zbytočne inkasovaný gól.

„Išlo o klasické prvé kolo, všetci boli trochu nervózni, skákalo to každému, ale myslím si, že v druhej tretine sme to mali v rukách, len sme trošku poľavili. Vyšli nám presilovky a hráči, ktorí mali dať gól, tak ho dali.

Zápas bol vyrovnaný, viac by mu svedčala remíza. My sme mali trochu viac šťastia. Potešili ma niektoré individuálne kvality hráčov, cudzinci sa ukázali v dobrom svetle. Bolo tam aj pár individuálnych chýb, inkasovali sme priveľa zbytočných gólov a domácich sme dostali späť do zápasu, i keď v určitých fázach to bolo zo strany súpera zaslúžené, bol lepší.

Mali sme viac šťastia, aj taký je hokej. Pri všetkej skromnosti nastupujeme s touto výhrou do autobusu, máme pred sebou ešte veľa práce.“