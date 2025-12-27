Další útočník zostane po MS juniorov v Amerike. Brat Šimona Nemca sa už rozlúčil s Nitrou

Slovenský hokejista Adam Nemec by mal po skončení tohtoročných juniorských majstrovstvách sveta pôsobiť v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Obliekať si bude dres Sudbury Wolves.
Potvrdil to na sociálnej sieti X zámorský novinár Mike Morreale z oficiálnej stránky NHL.
Osemnásťročný útočník odohral v tomto ročníku za Nitru 28 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorých nazbieral 15 bodov (3+12).
„Slovenský útočník Adam Nemec, hráč s preddraftovým hodnotením C podľa Centrálneho skautingu a brat obrancu tímu New Jersey Devils Šimona Nemca, sa po skončení juniorských majstrovstiev sveta pripojí k tímu Sudbury Wolves.“
Nemec figuruje aj v kádri slovenskej reprezentácie do 20 rokov. Slováci prvý zápas na MS prehrali s favorizovaným Švédskom 2:3
Mladý útočník sa už na sociálnej sieti Instagram aj rozlúčil s Nitrou.