Další útočník zostane po MS juniorov v Amerike. Brat Šimona Nemca sa už rozlúčil s Nitrou

Adam Nemec
Adam Nemec (Autor: hknitra.sk)
TASR|27. dec 2025 o 21:29
Za vicemajstra odohral v tejto sezóne odohral 28 zápasov a zaznamenal 15 bodov.

Slovenský hokejista Adam Nemec by mal po skončení tohtoročných juniorských majstrovstvách sveta pôsobiť v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Obliekať si bude dres Sudbury Wolves.

Potvrdil to na sociálnej sieti X zámorský novinár Mike Morreale z oficiálnej stránky NHL.

Osemnásťročný útočník odohral v tomto ročníku za Nitru 28 zápasov v najvyššej slovenskej súťaži, v ktorých nazbieral 15 bodov (3+12).

„Slovenský útočník Adam Nemec, hráč s preddraftovým hodnotením C podľa Centrálneho skautingu a brat obrancu tímu New Jersey Devils Šimona Nemca, sa po skončení juniorských majstrovstiev sveta pripojí k tímu Sudbury Wolves.“

Nemec figuruje aj v kádri slovenskej reprezentácie do 20 rokov. Slováci prvý zápas na MS prehrali s favorizovaným Švédskom 2:3

Mladý útočník sa už na sociálnej sieti Instagram aj rozlúčil s Nitrou.

