VIDEO: Gólová paráda mladého Slováka. V závere zápasu si urobil zo súperov kužele

Matej Stankoven oslavuje gól.
Matej Stankoven oslavuje gól. (Autor: chl.ca/ohl-steelheads)
TASR|23. mar 2026 o 09:23
Okrem tejto parády strelil ešte aj druhý gól.

Slovenský hokejový útočník Matej Stankoven sa v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL dvoma gólmi podieľal na triumfe Bramptonu nad Brantfordom 6:1.

Začiatkom druhej tretiny si pripísal víťazný zásah a v závere duelu spečatil výhru parádnou fintou pomedzi nohy.

Jeho Steelheads však skončili na 9. mieste Východnej konferencie a do play off nepostúpili.

V drese Niagary si obranca Jakub Chromiak pripísal gól i asistenciu a bol treťou hviezdou zápasu pri triumfe nad Erie 6:5 po predĺžení. IceDogs obsadili na východe siedmu pozíciu a v osemfinále narazia na Barrie.

VIDEO: Matej Stankoven a jeho gól

Útočník Adam Nemec sa s rovnakou bilanciou 1+1 stal druhou hviezdou stretnutia Sudbury s North Bay, v ktorom jeho tím prehral 2:4.

Wolves postúpili do osemfinále z ôsmeho miesta Východnej konferencie a v boji o štvrťfinále narazia na Brantford.

