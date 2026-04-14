Nemôžem si predstaviť lepší tím, hovorí Dendis. Slováci vstupujú do záverečnej fázy prípravy

Príprava slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na domáce majstrovstvá sveta v Trenčíne a Bratislave (22. apríla - 2. mája) dospela do záverečnej fázy.
- Program a výsledky na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
- Program Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov 2026 (MS U18)
Realizačný tím na čele s hlavným trénerom Martinom Dendisom má k dispozícii 28-člennú zostavu, ktorú čaká na konci týždňa záverečné zoštíhlenie a generálka v podobe prípravného zápasu s Dánskom (nedeľa 19. apríla o 18.00 h, ZŠ Pavla Demitru Trenčín).
Je to jedna skvelá partia
Realizačný tím pracuje aktuálne s 25 hráčmi do poľa, traja si plnia povinnosti pri iných reprezentačných tímov Slovenska.
„Nominácia sa rodila na základe dlhodobého skautingu počas celej sezóny, počas toho ako chalani pristupovali k svojim klubovým a reprezentačným povinnostiam.
Sme v treťom bloku prípravy. Máme za sebou dvojzápasy s Red Bullom Salzburg a Českou republikou. Nominovali sme do záverečného bloku najlepších chalanov, ktorí sú k dispozícii.
Čo sa týka brankára Jakuba Husára, ten cestoval na turnaj s reprezentáciou do 17 rokov a pripojí sa počas týždňa.
K dispozícii máme osem obrancov, ktorí sú veľmi motivovaní reprezentovať Slovensko.
K tomu máme 16 útočníkov, Šimon Potočka a Michal Ondrejčák idú momentálne s tímom do 20 rokov, v ktorom budú mať zápasový proces.
Sme veľmi radi za chalanov, ktorí sú tu. Je to jedna skvelá partia. Možno ju veľa ľudí podceňuje, ale ja viem, že títo chalani majú svoju kvalitu a tento ročník chce niečo dokázať.
Nemôžem si predstaviť lepší tím, s ktorým by som mohol ísť na majstrovstvá sveta. Na konci týždňa budeme robiť veľmi ťažké rozhodnutia, nik to nemá isté.
Chalani musia ísť na hranu aj na tréningoch, na konci týždňa oznámime finálnu nomináciu,“ prezradil na tlačovej konferencii reprezentačný tréner Slovenska Martin Dendis.
Tím musí mať víťazný charakter
Slovenský tím má zatiaľ za sebou štyri prípravné stretnutia, po ktorých má naďalej stopercentnú bilanciu. Rakúsky Red Bull Salzburg „U21“ v rámci prípravy zdolal 6:3 a 2:1 a následne si poradil aj s rovesníkmi z Česka - 3:1 a 3:2.
„Od prvého tréningu bolo vidieť na chalanoch, ako dávajú do toho všetko a chcú reprezentovať. Zápasy boli vyvrcholením tréningového procesu, boli v nich aj ťažké okamihy.
Tím musí mať víťazný charakter, mentalitu a musí pri sebe držať v ťažkých časoch. Sme im za to veľmi vďační a hrdí na nich. Chceme na tom ďalej stavať.
Sme veľmi spokojní s víťazstvami, ale zároveň zostávame nohami na zemi. Nepreceňujeme to, chceme sa stále zlepšovať a byť ešte lepší,“ uviedol kouč Slovákov.
Šampionát je pripravený
V A-skupine čaká jeho zverencov postupne Kanada, Nórsko, Fínsko a Lotyšsko. „Pre nás je cieľom vyhrať najbližší zápas a zlepšovať sa. Našim cieľom je vždy štvrťfinále a potom to zobrať odtiaľ,“ vyhlásil Dendis.
Prípravy na samotné podujatie sú tiež v záverečnej fáze.
„Šampionát je pripravený. Máme všetko pripravené tak, ako od nás vyžaduje IIHF. Bola to výzva, za ktorou je rok príprav a viac ako 50 ľudí. Máme 250 akreditovaných skautov, predaných cez 13-tisíc vstupeniek,“ prezradil najaktuálnejšie informácie k podujatiu riaditeľ turnaja Roman Sýkora.
V piatok a v sobotu čaká jednotlivé tímy a hráčov testovanie smerom k NHL.
„Toto testovanie bolo zavedené minulý rok. Tým, že sa konal šampionát v Dallase, tak NHL využilo to, že všetky tímy sú ako keby pokope, tak chalanom dávame skúšku prejsť si testami, aby na NHL Combine vedeli do čoho idú. Prídu sem ľudia zo súťaže, ktorí ich otestujú,“ priblížil Sýkora proces testovania.
Nominácia Slovenska na záverečný blok prípravy MS U18 2026
Brankári: Denis Čelko, Krištof Krnáč, Samuel Hrenák, Jakub Husár
Obrancovia: Matej Bereš, Oliver Botka, Jakub Floriš, Adam Goljer, Filip Kovalčík, Marko Požgay, Dávid Stančík, Jakub Syrný
Útočníci: Lucian Bernát, Sebastián Brath, Samuel Hybský, Michal Jakubec, Samuel Karšay, Timothy Kazda, Ivan Matta, Max Melicherík, Oliver Ozogány, Tomáš Selič, Samuel Šramatý, Ondrej Tariška, Matúš Válek, Maxim Šimko, Šimon Potočka, Michal Ondrejčák
Realizačný tím: Martin Dendis - hlavný tréner, Denis Legerský, František Štolc - asistenti trénera, Branislav Varga - manažér, Adam Štepanovský - tréner brankárov, Ján Munka - kondičný tréner, Matej Handžák - lekár, Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora - maséri