Sersen sa postaral o míľnik Slovana. Takáč si ubral gól a pridal kuriozitu

„Myslím si, že som strelil len jeden. V druhom prípade si to do brány tečoval domáci obranca,“ vravel.

Hoci v štatistikách mu svietili dva strelené góly, on sám bezprostredne po zápase avizoval, že to bolo inak.

„S bodmi prichádza sebavedomie, ale nesnažím sa tomu venovať prehnanú pozornosť. Hrám so super hráčmi a ide to samo. Je pre mňa česť hrať za taký klub ako Slovan,“ vyhlásil Takáč, ktorý sa v druhej tretine postaral o kuriózny moment.

„Mám odtiaľ manželku, na zápase boli prítomní svokrovci aj ich kamaráti. Hral som tu asi po pätnástich rokoch, atmosféra bola super,“ pochvaľoval si Takáč, ktorého netuctový duel čaká aj najbližšie. Vo štvrtok sa so spoluhráčmi predstaví v Poprade.

V Prešove to bol pre neho špecifický zápas.

Po Lige majstrov im chýba energia

Nielen pre Takáča to bol v nedeľu špecifický zápas. Do histórie Slovana sa nezmazateľne zapísal kapitán Michal Sersen.

V rámci pätnástej sezóny, v ktorej si oblieka dres klubu, nastúpil na súťažný duel s poradovým číslom 656, čím prekonal rekord Richarda Kapuša. Upozornil na to portál hockeyslovakia.sk.

Svoj výnimočný zápis ozdobil v závere zápasu aj gólom.

„Ja sa ako legenda určite necítim,“ vravel Sersen skromne.

„Ubehlo to rýchlo. Vôbec mi nenapadlo, že budem mať najviac odohraných zápasov v klube, akým je Slovan. Teší ma to, ale asi mi to dôjde časom,“ tvrdil.