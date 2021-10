Hokejový Slovan zlyhal v Lige majstrov. V skupine nezískal ani bod

Róbert Döme, tréner Slovana: "Urobili sme obrovské chyby, nechcem však chalanov haniť, lebo sú mladí, niektorí mali 16 a 17 rokov. Pre nich je to obrovská škola a nám to ukázalo, kde je európsky hokej. Třinec vyhral zaslúžene."

Václav Varaďa, tréner Třinca: "Chceli sme postúpiť ďalej, odohrali sme vyrovnané zápasy so švédskym Leksandom, potom aj s Fribourgom. Bolo ťažké motivovať hráčov, keď sme už nemali šancu na postup, ale pristúpili sme k zápasom so Slovanom zodpovedne. Boli to kvalitné zápasy aj u nás, aj tu v Bratislave."