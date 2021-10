Prišiel z druhej ligy a hneď mal čisté konto. V Michalovciach padol iba jeden gól

Zvolenčania začali aktívne a už v 4. minúte sa ujali vedenia, keď Saracino skóroval do odkrytej bránky. V 12. minúte zvýšil vedenie hostí Zuzin.

Jediný gól zápasu strelil v 35. sekunde predĺženia Janne Keränen. Čisté konto si udržal domáci brankár Stanislav Škorvánek, ktorý sa do Michaloviec vrátil na jednozápasovú výpomoc z klubu Vlci Žilina účinkujúcom v druhej najvyššej súťaži.

Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili nad HC Košice 5:2. Naplno tak zabodovali po dvoch predchádzajúcich prehrách.

Trenčanom sa v sezóne zatiaľ veľmi nedarí, no v prvej tretine súboja s tradičným rivalom im šťastie prialo. Do vedenia sa dostali v 10. minúte, keď si Mikyskov nahodený puk pred bránu zrazil do vlastnej siete brankár Košarišťan.