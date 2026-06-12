Iránski hackeri hrozia útokom na MS vo futbale. Tvrdia, že ovládli drony FBI

Hackerská skupina Handala s väzbami na Irán pohrozila útokom na majstrovstvá sveta vo futbale v USA s pomocou dronov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) o ktorých tvrdí, že do nich dokázala preniknúť.
FBI v okolí amerických štadiónov, kde sa majú konať futbalové zápasy, nasadil drony na ochranu proti lietadlám bez povolenia na prelet.
S odvolaním sa na konzultačnú organizáciu SITE Intelligence Group, ktorá sleduje činnosť islamistov, o tom informuje agentúra AFP.
Handala vo vyhlásení uviedla, že má už niekoľko mesiacov prístup ku "každej snímke a každému podozrivému", ktoré zachytili FPV drony používané FBI. Ide o bezpilotné lietadlá, ktoré operátor veľmi presne navádza na cieľ za pomoci kamery snímajúcej v živom prenose. Vyhlásenie Handaly zverejnila SITE Intelligence Group.
Drony FBI podľa hackerov disponujú technológiou na rozpoznávanie tvárí a poznávacích značiek používanou pri protiteroristických operáciách.
"Radšej posilnite bezpečnostné opatrenia na majstrovstvách sveta, niektoré z tých tímov sa nám vôbec nepáčia. Pamätajte si, že drony FPV sú všade. Nikdy neviete, či jeden neskončí priamo v autobuse vášho tímu," uviedla Handala.
Drony majú v USA teraz zakázané prelietať nad štadiónmi pre zápasy majstrovstiev sveta aj nad miestami, kde sa zhlukujú fanúšičky. Šampionát, ktorý spoločne hostí USA, Kanada a Mexiko, vo štvrtok odštartoval v mexickej Guadalajare.
Prvý zápas na americkom území sa dnes (v noci na sobotu SELČ) odohrá v Los Angeles, USA sa v ňom stretnú s Paraguajom.
Americká federálna vláda vyčlenila 500 miliónov dolárov na boj s rastúcou hrozbou, ktorú drony pre športové podujatia predstavujú. Financie pokryli tréning miestnej aj štátnej polície v boji proti nepovolenej dronovej aktivity pri futbalových majstrovstvách sveta.
Handala v marci uviedla, že sa nabúrala do osobnej e-mailovej schránky riaditeľa FBI Kasha Patela. Na internete zverejnila Patelove fotografie, osobné aj pracovné e-maily alebo životopis.
Ministerstvo zahraničia USA ponúka odmenu až desať miliónov dolárov za informácie vedúce k zisteniu identity členov skupiny. Západní výskumníci Handalu podľa agentúry Reuters považujú za jednu z viacerých skupín, ktorú využívajú kybernetické jednotky iránskych spravodajských služieb.