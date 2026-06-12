    Iránski hackeri hrozia útokom na MS vo futbale. Tvrdia, že ovládli drony FBI

    Štadión AT&T Stadium v Arlingtone v metropolitnej oblasti Dallasu
    Štadión AT&T Stadium v Arlingtone v metropolitnej oblasti Dallasu (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. jún 2026 o 15:15
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    Radšej posilnite bezpečnosť, lebo niektoré tímy sa nám vôbec nepáčia, odkazujú.

    Hackerská skupina Handala s väzbami na Irán pohrozila útokom na majstrovstvá sveta vo futbale v USA s pomocou dronov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) o ktorých tvrdí, že do nich dokázala preniknúť.

    FBI v okolí amerických štadiónov, kde sa majú konať futbalové zápasy, nasadil drony na ochranu proti lietadlám bez povolenia na prelet.

    S odvolaním sa na konzultačnú organizáciu SITE Intelligence Group, ktorá sleduje činnosť islamistov, o tom informuje agentúra AFP.

    Handala vo vyhlásení uviedla, že má už niekoľko mesiacov prístup ku "každej snímke a každému podozrivému", ktoré zachytili FPV drony používané FBI. Ide o bezpilotné lietadlá, ktoré operátor veľmi presne navádza na cieľ za pomoci kamery snímajúcej v živom prenose. Vyhlásenie Handaly zverejnila SITE Intelligence Group.

    Drony FBI podľa hackerov disponujú technológiou na rozpoznávanie tvárí a poznávacích značiek používanou pri protiteroristických operáciách.

    "Radšej posilnite bezpečnostné opatrenia na majstrovstvách sveta, niektoré z tých tímov sa nám vôbec nepáčia. Pamätajte si, že drony FPV sú všade. Nikdy neviete, či jeden neskončí priamo v autobuse vášho tímu," uviedla Handala.

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    Drony majú v USA teraz zakázané prelietať nad štadiónmi pre zápasy majstrovstiev sveta aj nad miestami, kde sa zhlukujú fanúšičky. Šampionát, ktorý spoločne hostí USA, Kanada a Mexiko, vo štvrtok odštartoval v mexickej Guadalajare.

    Prvý zápas na americkom území sa dnes (v noci na sobotu SELČ) odohrá v Los Angeles, USA sa v ňom stretnú s Paraguajom.

    Americká federálna vláda vyčlenila 500 miliónov dolárov na boj s rastúcou hrozbou, ktorú drony pre športové podujatia predstavujú. Financie pokryli tréning miestnej aj štátnej polície v boji proti nepovolenej dronovej aktivity pri futbalových majstrovstvách sveta.

    Handala v marci uviedla, že sa nabúrala do osobnej e-mailovej schránky riaditeľa FBI Kasha Patela. Na internete zverejnila Patelove fotografie, osobné aj pracovné e-maily alebo životopis.

    Ministerstvo zahraničia USA ponúka odmenu až desať miliónov dolárov za informácie vedúce k zisteniu identity členov skupiny. Západní výskumníci Handalu podľa agentúry Reuters považujú za jednu z viacerých skupín, ktorú využívajú kybernetické jednotky iránskych spravodajských služieb.

    Program MS vo futbale 2026 - 2. hrací deň

    12.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 2
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Toronto | Toronto
    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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