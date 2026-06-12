Belgická brankárska legenda zvažuje rozhodnutie v kariére: Musím počúvať svoje telo

Belgický brankár Thibaut Courtois zvažuje, že po majstrovstvách sveta ukončí reprezentačnú kariéru.
Tridsaťštyriročný futbalista klubu Real Madrid to povedal novinárom pred úvodným zápasom šampionátu proti Egyptu.
„Neviem, či je teraz vhodný čas hovoriť o budúcnosti. Ale je väčšia šanca, že po turnaji v národnom tíme skončím, než že budem pokračovať,“ povedal Courtois, ktorý za Belgicko prvýkrát nastúpil v roku 2011.
Za reprezentáciu doteraz odchytal 109 zápasov, no podľa vlastných slov je už zrejme čas sústrediť sa výlučne na klubové pôsobenie. „Ešte chcem hrať niekoľko rokov, takže musím počúvať svoje telo,“ uviedol Courtois.
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„Aj preto je tu celá moja rodina, pretože by to mohol byť môj posledný turnaj,“ dodal Courtois, ktorému bývalý reprezentačný tréner Domenico Tedesco umožnil vynechať niekoľko reprezentačných zrazov.
„Práve vtedy som si uvedomil, že počas reprezentačných prestávok si človek môže poriadne oddýchnuť alebo kvalitne zapracovať v posilňovni,“ povedal bývalý brankár klubov KRC Genk, Atlético Madrid a Chelsea FC.
„V posledných rokoch ma navyše čoraz viac trápia rôzne drobné zdravotné problémy, takže je čas zamyslieť sa nad budúcnosťou.
Pravdepodobne odovzdám štafetu ďalej. Máme tu veľa talentov, ako sú Senne Lammens a Mike Penders,“ doplnil.
Belgicko vstúpi do majstrovstiev sveta v pondelok v Seattli zápasom proti Egyptu. Bronzoví medailisti z roku 2018 sa potom v skupine stretnú ešte s Iránom a Novým Zélandom.