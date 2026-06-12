    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    15.06.2026, Skupina G
    Seattle
    21:00
    Egypt
    Egypt

    Belgická brankárska legenda zvažuje rozhodnutie v kariére: Musím počúvať svoje telo

    Belgický brankár Thibaut Courtois počas tréningu.
    Belgický brankár Thibaut Courtois počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. jún 2026 o 16:18
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    Za reprezentáciu doteraz odchytal 109 zápasov.

    Belgický brankár Thibaut Courtois zvažuje, že po majstrovstvách sveta ukončí reprezentačnú kariéru.

    Tridsaťštyriročný futbalista klubu Real Madrid to povedal novinárom pred úvodným zápasom šampionátu proti Egyptu.

    „Neviem, či je teraz vhodný čas hovoriť o budúcnosti. Ale je väčšia šanca, že po turnaji v národnom tíme skončím, než že budem pokračovať,“ povedal Courtois, ktorý za Belgicko prvýkrát nastúpil v roku 2011.

    Za reprezentáciu doteraz odchytal 109 zápasov, no podľa vlastných slov je už zrejme čas sústrediť sa výlučne na klubové pôsobenie. „Ešte chcem hrať niekoľko rokov, takže musím počúvať svoje telo,“ uviedol Courtois.

    Program Belgicka na MS vo futbale 2026

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver

    „Aj preto je tu celá moja rodina, pretože by to mohol byť môj posledný turnaj,“ dodal Courtois, ktorému bývalý reprezentačný tréner Domenico Tedesco umožnil vynechať niekoľko reprezentačných zrazov.

    „Práve vtedy som si uvedomil, že počas reprezentačných prestávok si človek môže poriadne oddýchnuť alebo kvalitne zapracovať v posilňovni,“ povedal bývalý brankár klubov KRC Genk, Atlético Madrid a Chelsea FC.

    „V posledných rokoch ma navyše čoraz viac trápia rôzne drobné zdravotné problémy, takže je čas zamyslieť sa nad budúcnosťou.

    Pravdepodobne odovzdám štafetu ďalej. Máme tu veľa talentov, ako sú Senne Lammens a Mike Penders,“ doplnil.

    Belgicko vstúpi do majstrovstiev sveta v pondelok v Seattli zápasom proti Egyptu. Bronzoví medailisti z roku 2018 sa potom v skupine stretnú ešte s Iránom a Novým Zélandom.

    Tabuľka skupiny G na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgický brankár Thibaut Courtois počas tréningu.
    Belgický brankár Thibaut Courtois počas tréningu.
    Belgická brankárska legenda zvažuje rozhodnutie v kariére: Musím počúvať svoje telo
    dnes 16:18
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgický brankár Thibaut Courtois počas tréningu.
    Belgický brankár Thibaut Courtois počas tréningu.
    Belgická brankárska legenda zvažuje rozhodnutie v kariére: Musím počúvať svoje telo
    dnes 16:18
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgická brankárska legenda zvažuje rozhodnutie v kariére: Musím počúvať svoje telo