V Rusku zažil potupný vyhadzov. Španiel je späť na MS, no na pomstu nemyslí

Za zvláštnych okolností si tréner katarskej futbalovej reprezentácie Julen Lopetegui pripíše debut na majstrovstvách sveta.
Jeho výber rozohrá turnaj v sobotu proti Švajčiarsku presne osem rokov po tom, ako ho španielsky zväz dva dni pred prvým zápasom na svetovom šampionáte v Rusku odvolal z lavičky národného tímu.
59-ročný Španiel povedal na tlačovej konferencii, že nevníma súčasný turnaj ako možnosť k pomste.
Lopetegui prevzal španielsku reprezentáciu po majstrovstvách Európy v roku 2016. V 20 zápasoch s ňou ani raz neprehral a tri týždne pred MS v Rusku predĺžil s národným mužstvom zmluvu do roku 2020.
Na deň presne pred ôsmimi rokmi ale podpísal trojročný kontrakt s Realom Madrid s plánom ujať sa tímu po skončení šampionátu.
Vedenie španielskeho zväzu ho necelých 24 hodín potom odvolalo, hoci sa zaň postavili hráči.
Program Kataru na MS vo futbale 2026
"La Roja" napokon pod vedením Fernanda Hierra vypadli už v osemfinále na penalty s usporiadateľom turnaja.
Lopeteguimu nevyšlo ani angažmán v Reale, kde pre výsledkovú aj hernú krízu skončil po necelých štyroch mesiacoch. Potom trénoval Sevillu s brankárom Tomášom Vaclíkom, s ktorou ovládol v roku 2020 Európsku ligu.
Pri anglických tímoch Wolverhamptonu a West Hamu, kde viedol Vladimíra Coufala a Tomáša Součka, ale skončil predčasne. Vlani v máji sa ujal katarskej reprezentácie a teraz sa s osemročným oneskorením dočká premiéry na vrcholnej svetovej akcii.
"V roku 2018 sa odohrali nepríjemné veci, ale nie je to o pomste," uviedol Lopetegui pred stretnutím so Švajčiarskom v kalifornskej Santa Clare. Ďalšími súpermi jeho výberu v B-skupine budú Kanada, jeden z troch hostiteľov turnaja, a Bosna a Hercegovina.
Výber krajiny z Perzského zálivu si účasť na MS prvýkrát zabezpečila v kvalifikácii, na minulom šampionáte v roku 2022 štartovala automaticky ako usporiadateľ.
"Sme neuveriteľne šťastní, že sme sa prvýkrát v histórii kvalifikovali na turnaj priamo. Zároveň máme veľkú motiváciu a chceme byť čo najkonkurencieschopnejší," vyhlásil Lopetegui.
Katar bude na MS usilovať o premiérové víťazstvo, v roku 2022 prehral v skupine všetky tri zápasy a vždy o dva góly.
"Vieme, aká je realita. Súperi sú lepší ako my, ale neznamená to, že sa vzdávame. Naopak, musíme byť pripravení, aby sme naplnili ambíciu a sen byť silným protivníkom, "povedal niekdajší gólman Realu či Barcelony.