    V Rusku zažil potupný vyhadzov. Španiel je späť na MS, no na pomstu nemyslí

    Julen Lopetegui
    Julen Lopetegui (Autor: SITA/AP)
    ČTK|12. jún 2026 o 15:03
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    Postaví sa na lavičku jedného z najväčších outsiderov.

    Za zvláštnych okolností si tréner katarskej futbalovej reprezentácie Julen Lopetegui pripíše debut na majstrovstvách sveta.

    Jeho výber rozohrá turnaj v sobotu proti Švajčiarsku presne osem rokov po tom, ako ho španielsky zväz dva dni pred prvým zápasom na svetovom šampionáte v Rusku odvolal z lavičky národného tímu.

    59-ročný Španiel povedal na tlačovej konferencii, že nevníma súčasný turnaj ako možnosť k pomste.

    Lopetegui prevzal španielsku reprezentáciu po majstrovstvách Európy v roku 2016. V 20 zápasoch s ňou ani raz neprehral a tri týždne pred MS v Rusku predĺžil s národným mužstvom zmluvu do roku 2020.

    Na deň presne pred ôsmimi rokmi ale podpísal trojročný kontrakt s Realom Madrid s plánom ujať sa tímu po skončení šampionátu.

    Vedenie španielskeho zväzu ho necelých 24 hodín potom odvolalo, hoci sa zaň postavili hráči.

    Program Kataru na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    vs.
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    vs.
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    vs.
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle

    "La Roja" napokon pod vedením Fernanda Hierra vypadli už v osemfinále na penalty s usporiadateľom turnaja.

    Lopeteguimu nevyšlo ani angažmán v Reale, kde pre výsledkovú aj hernú krízu skončil po necelých štyroch mesiacoch. Potom trénoval Sevillu s brankárom Tomášom Vaclíkom, s ktorou ovládol v roku 2020 Európsku ligu.

    Pri anglických tímoch Wolverhamptonu a West Hamu, kde viedol Vladimíra Coufala a Tomáša Součka, ale skončil predčasne. Vlani v máji sa ujal katarskej reprezentácie a teraz sa s osemročným oneskorením dočká premiéry na vrcholnej svetovej akcii.

    "V roku 2018 sa odohrali nepríjemné veci, ale nie je to o pomste," uviedol Lopetegui pred stretnutím so Švajčiarskom v kalifornskej Santa Clare. Ďalšími súpermi jeho výberu v B-skupine budú Kanada, jeden z troch hostiteľov turnaja, a Bosna a Hercegovina.

    Výber krajiny z Perzského zálivu si účasť na MS prvýkrát zabezpečila v kvalifikácii, na minulom šampionáte v roku 2022 štartovala automaticky ako usporiadateľ.

    "Sme neuveriteľne šťastní, že sme sa prvýkrát v histórii kvalifikovali na turnaj priamo. Zároveň máme veľkú motiváciu a chceme byť čo najkonkurencieschopnejší," vyhlásil Lopetegui.

    Katar bude na MS usilovať o premiérové víťazstvo, v roku 2022 prehral v skupine všetky tri zápasy a vždy o dva góly.

    "Vieme, aká je realita. Súperi sú lepší ako my, ale neznamená to, že sa vzdávame. Naopak, musíme byť pripravení, aby sme naplnili ambíciu a sen byť silným protivníkom, "povedal niekdajší gólman Realu či Barcelony.

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    KatarKatarQAT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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