    Zapíše sa do histórie, dostal veľkú dôveru. Tréner Austrálie predĺžil zmluvu

    Tony Popovic
    Tony Popovic (Autor: TASR/AP)
    TASR|12. jún 2026 o 10:22
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    Stane sa prvým Austrálčanom, ktorý na MS nastúpil ako hráč aj tréner.

    Tréner austrálskych futbalistov Tony Popovic dostal tesne pred vstupom reprezentácie do majstrovstiev sveta novú zmluvu.

    Dva dni pred stretnutím s Tureckom vo Vancouveri oznámil národný zväz predĺženie spolupráce s 52-ročnám koučom až do ázijského šampionátu, ktorý sa uskutoční na začiatku budúceho roka.

    Súčasný kontrakt mal Popovicovi vypršať po terajšom vrcholnom turnaji v USA, Kanade a Mexiku.

    Rodák zo Sydney Popovic, bývalý reprezentačný obranca a hráč Sanfrecce Hirošima či Crystalu Palace, pôsobí na lavičke austrálskeho národného tímu od septembra 2024. Po 18 zápasoch má bilanciu desať výhier a štyri remízy aj porážky.

    V nedeľu ráno SELČ sa Popovic stane prvým Austrálčanom, ktorý na MS nastúpil ako hráč aj tréner. V roku 2006 bol v kádri na šampionáte v Nemecku a zasiahol do jedného stretnutia.

    Austrálčania sa po Turecku stretnú v skupine D ešte s domácimi USA a Paraguajom.

    Program Austrálie na MS vo futbale 2026

    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    vs.
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    Tabuľka skupiny D

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AustráliaAustráliaAUS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ParaguajParaguajPAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TureckoTureckoTUR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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