Zapíše sa do histórie, dostal veľkú dôveru. Tréner Austrálie predĺžil zmluvu

Tréner austrálskych futbalistov Tony Popovic dostal tesne pred vstupom reprezentácie do majstrovstiev sveta novú zmluvu.
Dva dni pred stretnutím s Tureckom vo Vancouveri oznámil národný zväz predĺženie spolupráce s 52-ročnám koučom až do ázijského šampionátu, ktorý sa uskutoční na začiatku budúceho roka.
Súčasný kontrakt mal Popovicovi vypršať po terajšom vrcholnom turnaji v USA, Kanade a Mexiku.
Rodák zo Sydney Popovic, bývalý reprezentačný obranca a hráč Sanfrecce Hirošima či Crystalu Palace, pôsobí na lavičke austrálskeho národného tímu od septembra 2024. Po 18 zápasoch má bilanciu desať výhier a štyri remízy aj porážky.
V nedeľu ráno SELČ sa Popovic stane prvým Austrálčanom, ktorý na MS nastúpil ako hráč aj tréner. V roku 2006 bol v kádri na šampionáte v Nemecku a zasiahol do jedného stretnutia.
Austrálčania sa po Turecku stretnú v skupine D ešte s domácimi USA a Paraguajom.