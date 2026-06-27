Ostrihoňová ovládla slovenskú súťaž. Medzi juniorkami uspela Murínová

Lilly Murínová.
Lilly Murínová. (Autor: TASR)
TASR|27. jún 2026 o 20:51
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Barbora Kundrátová už tradične štartovala len na „svojich“ dvoch náradiach.

Tohtosezónna novicka v seniorskej vekovej kategórii Nela Ostrihoňová a juniorka Lilly Murínová, obe z KŠG Detva, zvíťazili vo viacboji na sobotňajších medzinárodných otvorených majstrovstvách Slovenska v športovej gymnastike v Prievidzi.

Súťaž pod názvom Slovak Gymnastics Open bola hlavným lákadlom trojdňového rovnomenného festivalu tohto odvetvia. Priniesla aj návrat juniorky Lucie Piliarovej.

Talent roka v letných športoch v rámci prestížnej ankety Športovec roka 2025 štartoval po zranení nohy zatiaľ iba na bradlách.

Piliarová sa nevyhla pádu a obsadila druhé miesto. Ostrihoňová, šestnásťročná zverenka Kataríny Krekáňovej získala za štyri disciplíny dovedna 48,800 bodu.

Tesne druhá vo viacboji senioriek skončila Češka Natálie Hajdinová (48,750) a tretia už s väčším odstupom bola domáca Adela Balcová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 47,750).

Kundrátová úspešná

Dvojnásobná olympionička Barbora Kundrátová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) už tradične štartovala len na „svojich“ dvoch náradiach.

Bradlá vyhrala s pozoruhodne vysokou známkou 13,600 bodu. Na kladine, ktorá patrila Hajdinovej (12,500), sa Kundrátová musela uspokojiť s piatou priečkou (11,700).

Ostrihoňová popri viacboji triumfovala v akrobacii (12,300). Na kladine bola druhá (12,450), na bradlách piata (11,800) a v preskoku ôsma (12,250). Preskok patril inej Slovenke Miriam Keresztesovej (13,000).

Murínová mala najviac bodov

Medzi juniorkami mala Murínová viacbojový súčet 50,050 bodu. Tvoria ho hodnotenia 13,050 za preskok, 12,600 za bradlá, 12,400 za kladinu a 12,000 za akrobaciu.

Murínová, spolu s ďalšími Detviankami Ostrihoňovou a Piliarovou držiteľka striebra z viacboja tímov na vlaňajšom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Osijeku, kam boli detašované gymnastické súťaže, zároveň v sobotu MŠH v Prievidzi zvíťazila v preskoku, na bradlách a na kladine.

Akrobaciu opanovala Poľka Alicja Kupková (12,150). V seniorskom viacboji mužov prvenstvo získal Čech Tomáš Kalinič (77,531). Stupne doplnili Škóti KyleMillar (65,864) a Daniel Smyllie (64,164).

Samson tretí

Obaja štartujúci Slováci absolvovali len po dve disciplíny zo šiestich.

V akrobacii obsadil Sebastián Samson tretie miesto (12,400) a Oliver Kasala (obaja Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 11,966) figuruje na piatej pozícii vo výsledkovej listine. Okrem toho Samson bol druhý v preskoku (12,300) a Kasala tretí na bradlách (12,000).

V juniorskej iba dvojčlennej konkurencii zloženej z domácich Sebastiánov Stračinu (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) a Leporisa (Centrum gymnastických športov Prievidza) patrili všetky disciplíny prvému menovanému a jeho viacbojová výsledná známka má hodnotu 70,898 bodu.

Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).

Výsledky Slovak Gymnastics Open

Ženy:

Seniorky

Viacboj: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 48,800 b., 2. Natálie Hajdinová (ČR) 48,750, 3. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 47,750

Preskok: 1. Miriam Keresztesová (SR/Gymnastický klub Nové Zámky) 13,000, 2. Hannah Patersonová (Škót.) 13,000, 3. Natálie Hajdinová (ČR) 12,800

Bradlá: 1. Barbora Kundrátová 13,600, 2. Adela Balcová (obe SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,350, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,050

Kladina: 1. Natálie Hajdinová (ČR) 12,500, 2. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,450, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,400

Akrobacia: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,300, 2. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800, 3. Eilidh Gorrellová (Škót.) 11,650

Juniorky

Viacboj: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 50,050, 2. Alicja Kupková (Poľ.) 47,150, 3. Dorota Čurgaiová (SR/KŠG Detva) 45,950

Preskok: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 13,050

Bradlá: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,600

Kladina: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,400

Akrobacia: 1. Alicja Kupková (Poľ.) 12,150

Muži:

Seniori

Viacboj: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 77,531, 2. KyleMillar 65,864, 3. Daniel Smyllie (obaja Škót.) 64,164

Akrobacia: 1. Kyle Millar 13,966,... 3. Sebastián Samson 12,400, 5. Oliver Kasala (obaja SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,966

Kôň s držadlami: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 11,600

Kruhy: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,066

Preskok: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,533, 2. Sebastián Samson (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,300

Bradlá: 1. Martin Pospíšil (ČR) 13,266,... 3. Oliver Kasala (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000

Hrazda: 1. Martin Pospíšil (ČR) 13,066

Juniori

Viacboj: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 70,898, 2. Sebastián Leporis (SR/Centrum gymnastických športov Prievidza) 56,198

Akrobacia: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800

Kôň s držadlami: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000

Kruhy: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800

Preskok: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,766

Bradlá: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,166

Hrazda: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,366

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