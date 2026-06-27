Ostrihoňová ovládla slovenskú súťaž. Medzi juniorkami uspela Murínová

Tohtosezónna novicka v seniorskej vekovej kategórii Nela Ostrihoňová a juniorka Lilly Murínová, obe z KŠG Detva, zvíťazili vo viacboji na sobotňajších medzinárodných otvorených majstrovstvách Slovenska v športovej gymnastike v Prievidzi.
Súťaž pod názvom Slovak Gymnastics Open bola hlavným lákadlom trojdňového rovnomenného festivalu tohto odvetvia. Priniesla aj návrat juniorky Lucie Piliarovej.
Talent roka v letných športoch v rámci prestížnej ankety Športovec roka 2025 štartoval po zranení nohy zatiaľ iba na bradlách.
Piliarová sa nevyhla pádu a obsadila druhé miesto. Ostrihoňová, šestnásťročná zverenka Kataríny Krekáňovej získala za štyri disciplíny dovedna 48,800 bodu.
Tesne druhá vo viacboji senioriek skončila Češka Natálie Hajdinová (48,750) a tretia už s väčším odstupom bola domáca Adela Balcová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 47,750).
Kundrátová úspešná
Dvojnásobná olympionička Barbora Kundrátová (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) už tradične štartovala len na „svojich“ dvoch náradiach.
Bradlá vyhrala s pozoruhodne vysokou známkou 13,600 bodu. Na kladine, ktorá patrila Hajdinovej (12,500), sa Kundrátová musela uspokojiť s piatou priečkou (11,700).
Ostrihoňová popri viacboji triumfovala v akrobacii (12,300). Na kladine bola druhá (12,450), na bradlách piata (11,800) a v preskoku ôsma (12,250). Preskok patril inej Slovenke Miriam Keresztesovej (13,000).
Murínová mala najviac bodov
Medzi juniorkami mala Murínová viacbojový súčet 50,050 bodu. Tvoria ho hodnotenia 13,050 za preskok, 12,600 za bradlá, 12,400 za kladinu a 12,000 za akrobaciu.
Murínová, spolu s ďalšími Detviankami Ostrihoňovou a Piliarovou držiteľka striebra z viacboja tímov na vlaňajšom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Osijeku, kam boli detašované gymnastické súťaže, zároveň v sobotu MŠH v Prievidzi zvíťazila v preskoku, na bradlách a na kladine.
Akrobaciu opanovala Poľka Alicja Kupková (12,150). V seniorskom viacboji mužov prvenstvo získal Čech Tomáš Kalinič (77,531). Stupne doplnili Škóti KyleMillar (65,864) a Daniel Smyllie (64,164).
Samson tretí
Obaja štartujúci Slováci absolvovali len po dve disciplíny zo šiestich.
V akrobacii obsadil Sebastián Samson tretie miesto (12,400) a Oliver Kasala (obaja Slávia Gymnastické centrum Bratislava, 11,966) figuruje na piatej pozícii vo výsledkovej listine. Okrem toho Samson bol druhý v preskoku (12,300) a Kasala tretí na bradlách (12,000).
V juniorskej iba dvojčlennej konkurencii zloženej z domácich Sebastiánov Stračinu (Slávia Gymnastické centrum Bratislava) a Leporisa (Centrum gymnastických športov Prievidza) patrili všetky disciplíny prvému menovanému a jeho viacbojová výsledná známka má hodnotu 70,898 bodu.
Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).
Výsledky Slovak Gymnastics Open
Ženy:
Seniorky
Viacboj: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 48,800 b., 2. Natálie Hajdinová (ČR) 48,750, 3. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 47,750
Preskok: 1. Miriam Keresztesová (SR/Gymnastický klub Nové Zámky) 13,000, 2. Hannah Patersonová (Škót.) 13,000, 3. Natálie Hajdinová (ČR) 12,800
Bradlá: 1. Barbora Kundrátová 13,600, 2. Adela Balcová (obe SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,350, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,050
Kladina: 1. Natálie Hajdinová (ČR) 12,500, 2. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,450, 3. Ema Strakošová (ČR) 12,400
Akrobacia: 1. Nela Ostrihoňová (SR/KŠG Detva) 12,300, 2. Adela Balcová (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800, 3. Eilidh Gorrellová (Škót.) 11,650
Juniorky
Viacboj: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 50,050, 2. Alicja Kupková (Poľ.) 47,150, 3. Dorota Čurgaiová (SR/KŠG Detva) 45,950
Preskok: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 13,050
Bradlá: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,600
Kladina: 1. Lilly Murínová (SR/KŠG Detva) 12,400
Akrobacia: 1. Alicja Kupková (Poľ.) 12,150
Muži:
Seniori
Viacboj: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 77,531, 2. KyleMillar 65,864, 3. Daniel Smyllie (obaja Škót.) 64,164
Akrobacia: 1. Kyle Millar 13,966,... 3. Sebastián Samson 12,400, 5. Oliver Kasala (obaja SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,966
Kôň s držadlami: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 11,600
Kruhy: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,066
Preskok: 1. Tomáš Kalinič (ČR) 13,533, 2. Sebastián Samson (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,300
Bradlá: 1. Martin Pospíšil (ČR) 13,266,... 3. Oliver Kasala (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000
Hrazda: 1. Martin Pospíšil (ČR) 13,066
Juniori
Viacboj: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 70,898, 2. Sebastián Leporis (SR/Centrum gymnastických športov Prievidza) 56,198
Akrobacia: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800
Kôň s držadlami: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,000
Kruhy: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,800
Preskok: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,766
Bradlá: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 12,166
Hrazda: 1. Sebastián Stračina (SR/Slávia Gymnastické centrum Bratislava) 11,366