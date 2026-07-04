Tentokrát žiadna záchrana neprišla. Slovan nestačil v príprave na maďarský tím

ŠK Slovan Bratislava.
ŠK Slovan Bratislava. (Autor: skslovan.com)
TASR|4. júl 2026 o 19:04
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Polievka skóroval pri návrate do Banskej Bystrice.

Futbalisti nováčika Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v prípravnom stretnutí pred novou sezónou so Sigmou Olomouc 1:2.

Na trávniku v Slatiniciach skóroval v ich drese navrátilec Róbert Polievka.

Skaličania si poradili s Petržalkou 1:0 a Michalovce prehrali hladko s Koronou Kielce 0:4.

Slovan Bratislava podľahol Puskás Academy 0:1, Trnava remizovala so Slováckom 1:1. S debaklom obišiel Prešov po prehre 0:5 s Kisvárdou.

Prípravné zápasy

SK Sigma Olomouc - MFK Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:0)

Góly: 45.+1. Ghali, 51. Tkáč - 50. Polievka

MFK Ružomberok - MFK Zvolen 3:3 (2:1)

Góly: 1. Huna, 40. Tučný, 46. Jevoš - 22. Daničič, 51. Izuakor, 84. Onuoha

Lech Poznaň - FK Železiarne Podbrezová 3:1 (1:0)

Góly: 23. Gmur, 58. Dudek, 83. Rodriguez - 60. Silagadze

Vasas Budapešť - KFC Komárno 3:1 (0:1)

Góly: 50. Baráth, 67. Rado (z 11 m), 78. Iyinbor - 17. Šimko

Puskás Academy - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)

FC Slovácko - Spartak Trnava 1:1 (1:0)

Gól Trnavy: 58. Wildeboer (z 11 m)

FC Kisvárda - Tatran Prešov 5:0 (2:0)

MFK Skalica - FC Petržalka 1:0 (0:0)

Gól: 82. Karhan

Korona Kielce - MFK Michalovce 4:0 (3:0)

Slovensko

    ŠK Slovan Bratislava.
    ŠK Slovan Bratislava.
    Tentokrát žiadna záchrana neprišla. Slovan nestačil v príprave na maďarský tím
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