Slovensko získalo na Slovak Trampoline Open dve šieste miesta. Postarali sa o ne juniori

Účastníčka juniorskej ženskej kategórie Slovak Trampoline Open.
Účastníčka juniorskej ženskej kategórie Slovak Trampoline Open. (Autor: TASR)
TASR|28. sep 2025 o 21:53
V súťaži junioriek zvíťazila Češka Jolana Opalecká výkonom 48,970 b.

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia v skokoch na trampolíne si na Slovak Trampoline Open v Bratislave pripísala dve šieste miesta v juniorských kategóriách.

Zaznamenali ich Kristína Kusnyírová a Daniel Gladson. Kusnyírová vo finále získala známku 44,310 b, jej tímový kolega z klubu Trampolíny Košice predviedol zostavu s hodnotou 46,760.

V súťaži junioriek zvíťazila Češka Jolana Opalecká výkonom 48,970 b, medzi juniormi Ammar Bakšalijev z Azerbajdžanu za 54,570.

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v skokoch na trampolíne sa premiérovo konali v hlavnom meste SR, v športovej hale na Junáckej ulici sa v tomto olympijskom odvetví predstavilo 192 súťažiacich vo všetkých kategóriách.

V hlavnej súťaži Slovensko nemalo zastúpenie, z triumfu sa tešili Česi. Nikola Dvořáková medzi ženami so známkou 44,100 a Daniel Heteš medzi mužmi za 52,530.

