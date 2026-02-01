Najlepší Slováci si prevzali ocenenia. Gymnastkou roka sa stala Barbora Kundrát

Držitelia ocenení Gymnasta roka 2025 v SR už sú známi. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tradičnej výročnej aktivity Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) sa konalo v nedeľu v športovom a voľnočasovom rezorte x-bionic sphere v Šamoríne.
Laureátov na základe nominácií od predsedov sekcií SGF vyhlásili v 13 kategóriách v 6 odvetviach. Honor si svojimi výkonmi a výsledkami vyslúžilo dovedna 21 pretekárov, z nich športová gymnastka Lucia Piliarová dvakrát.
Štyri medaily Detvianok
Talent roka 2025 v letných športoch v rámci všeobecnej ankety Športovec roka 2025 Piliarová bola v sekcii športová gymnastika ženy (ŠGŽ) najlepšia ako juniorka a aj ako členka družstva s ďalšími zverenkami Kataríny Krekáňovej v KŠG Detva Nelou Ostrihoňovou a Lilly Murínovou.
Juniorská vicemajsterka sveta na bradlách z novembrovej Manily Piliarová po boku Ostrihoňovej a Murínovej získala striebro v tímoch na júlovom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) detašovane v Osijeku namiesto hlavného dejiska Skopje.
Navyše, individuálne tam Piliarová bola druhá vo viacboji, Ostrihoňová tretia na kladine. Spomenutá Krekáňová je Osobnosť roka 2025.
VIDEO: Vyhlásili najlepších gymnastov za rok 2025
V seniorskej kategórii ŠGŽ uspela Barbora Kundrát premiérovo pod uvedeným menom. Všetky úspechy, nielen vlaňajšie (15. miesto na bradlách na májových ME v Lipsku), však zbierala pod priezviskom Mokošová. Okrem iného to bol bronz práve na bradlách na ME 2020 v Mersine.
Tréner dvojnásobnej olympioničky v Slávii Gymnastické centrum Bratislava Martin Zvalo v tento deň dostal nadčasové Ocenenie za rozvoj gymnastiky na Slovensku.
Osvedčené mená: Šaranová, Učňová, Malaga
V mužskej sekcii športovej gymnastiky je dekorovaným seniorom za predchádzajúci rok Oliver Kasala a juniorom Sebastián Stračina, na koni s držadlami finalista EYOF a 22. na MSJ na Filipínach. Kasala aj Stračina sa pripravujú pod Zvalovým trénerským vedením.
V modernej gymnastike sa presadili Tereza Šaranová (seniorky), Natália Gašparová (juniorky) a ako družstvo juniorky v spoločných skladbách (Nina Cillingová, Veronika Ivanová, Timea Žiaková, Nela Mináriková, Laura Biháryová a Vivien Vrábelová).
V takisto olympijských skokoch na trampolíne je laureátkou juniorka Kristína Kusnyírová, v športovom aerobiku 14. v jednotlivkyniach na novembrových ME v Gandži Alena Učňová (seniorky), 15. z mládežníckej časti rovnakého šampionátu Nelly Osvaldová (juniorky) a juniorské reprezentačné trio Nela Bestvinová, Nikola Švecová a Dorotka Orthová a v parkoure senior Esteban Malaga, piaty v speed rune na augustových Svetových hrách v Čcheng-tu a druhý na júnovom Slovak Parkour Open v Bratislave.
Vydarený rok nielen výsledkovo
„V prvom rade gratulujem všetkým oceneným a ďakujem im za to, že najmä ich zásluhou slovenská gymnastika má za sebou vydarený rok. Spolu štyri medaily detvianskych športových gymnastiek Lucie Piliarovej, Nely Ostrihoňovej a Lilly Murínovej z dvoch rôznych vrcholných medzinárodných podujatí, pričom Lucka na MSJ okrem striebra na bradlách bola aj v Top 10 viacboja, sú naozaj mimoriadny úspech a odraz systematickej, dôslednej a profesionálnej práce.
Vyzdvihnutie si zaslúži aj piate miesto parkouristu Estebana Malagu na Svetových hrách,“ povedal prezident SGF Ľuboš Vilček.
„Zároveň bez prikrášľovania môžem nadšene a hrdo skonštatovať, že sa nám podarilo posunúť náš šport pre všetky športy v mnohých ďalších rovinách popri výsledkovej.
Zveľadili sme ho organizátorsky, marketingovo, funkcionársky, ale aj v zmysle zlepšovania infraštruktúry a podmienok pre špičkových gymnastov i širokú členskú základňu. Pri udržiavaní kontinuity máme na čom stavať a je to zaväzujúce i motivujúce,“ dodal Vilček.
„Ako príklady uvediem, že sme vlani usporiadali rezonujúce podujatia Slovak Open v športovom aerobiku, parkoure i skokoch na trampolíne, nadviazali sme strategickú spoluprácu s Modernými kúpeľmi Turčianske Teplice, našu generálnu sekretárku Silviu Ruščinovú zvolili do kontrolnej komisie Európskej gymnastiky, práve dnes premiérovo prezentujeme novú kolekciu oblečenia a doplnkov pre reprezentantov,“ konkretizoval Ľuboš Vilček.
Vyvrcholenie festivalu v Šamoríne
Gala program Gymnasta roka 2025, ktorým moderátorsky sprevádzal Stano Ščepán, bol spoločenským vyvrcholením týždňového gymnastického festivalu v Šamoríne (26. januára – 1. februára 2026).
Podujatie bolo atraktívnou konjunkciou rozličných zložiek. Synergicky spojilo bilančné oslavy s tréningovou praxou formou sústredenia mládeže a zároveň so vzdelávaním prostredníctvom odborného seminára trénerov pre všetky sekcie SGF, čo bola platforma na plnenie zákonnej povinnosti pravidelne si obnovovať platnosť osvedčení.
Laureáti ocenenia Gymnasta roka 2025 v SR
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA ŽENY
Seniorka: Barbora Kundrát (rodným priezviskom Mokošová, Slávia Gymnastické centrum Bratislava, tr. Martin Zvalo)
Juniorka: Lucia Piliarová (KŠG Detva, tr. Katarína Krekáňová)
Družstvo – reprezentácia junioriek: Lucia Piliarová, Nela Ostrihoňová, Lilly Murínová (všetky KŠG Detva a tr. Katarína Krekáňová)
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA MUŽI
Senior: Oliver Kasala (Slávia gymnastické centrum Bratislava, tr. Martin Zvalo)
Junior: Sebastián Stračina (Slávia gymnastické centrum Bratislava, tr. Martin Zvalo)
MODERNÁ GYMNASTIKA
Seniorka: Tereza Šaranová (TJ Slávia STU Bratislava, tr. Tatiana Motolíková a Ivana Motolíková)
Juniorka: Natália Gašparová (TJ Rapid Bratislava, tr. Monika Vargová)
Družstvo – reprezentácia junioriek (tr. Martina Šagová), spoločné skladby: Nina Cillingová (TJ Rapid Bratislava), Veronika Ivanová (TJ Sokol Bratislava I. Vinohrady), Timea Žiaková (ŠK ŠOG Nitra), Nela Mináriková (TJ Rapid Bratislava), Laura Biháryová (KMG Danubia Bratislava), Vivien Vrábelová (ŠK ŠOG Nitra)
SKOKY NA TRAMPOLÍNE
Juniorka: Kristína Kusnyírová (Trampolíny Košice, tr. Miroslav Parnai)
ŠPORTOVÝ AEROBIK
Seniorka: Alena Učňová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, tr. Oľga Kyselovičová)
Juniorka: Nelly Osvaldová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava, tr. Anita Lamošová a Oľga Kyselovičová)
Družstvo – reprezentácia junioriek (tr. Anita Lamošová), disciplína Trio: Nela Bestvinová (KGŠ Slávia Trnava), Nikola Švecová (ŠA Shine Prešov), Dorotka Orthová (VŠK FTVŠ UK Lafranconi Bratislava)
PARKOUR
Senior: Esteban Malaga (Pohybovňa Malacky, tr. Stanislav Pálka)
ŠPECIÁLNE OCENENIA
Osobnosť roka 2025: Katarína Krekáňová
Ocenenie za rozvoj gymnastiky na Slovensku: Martin Zvalo