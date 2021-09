Mala som skončiť dávno pred olympiádou, priznala Bilesová

Chcela však pokračovať v plnení si olympijského sna, hoci si to napokon vyžiadalo veľkú emocionálnu daň.

LOS ANGELES. Americká gymnastická ikona Simone Bilesová vyhlásila, že mala s vrcholovou kariérou skončiť dávno pred tohtoročnými OH v Tokiu.

Napokon získala jediný cenný kov - bronzovú medailu na kladine.

"Keď sa pozriete na to, čim všetkým som si prešla za uplynulých sedem rokov, nikdy som už nemala ísť do olympijského tímu. Mala som skončiť dávno pred Tokiom," povedala v rozhovore pre New York Magazine Bilesová.

Američanka je štvornásobná olympijská víťazka z Ria de Janeira 2016 a na konte má celkovo 32 medailí z OH a MS. Jej obavy z psychickej pohody sa podľa jej slov prejavili už predtým ako do Japonska priletela.