Bratislava privíta tretiu kapitolu medzinárodného podujatia. Doteraz bolo v Košiciach

Skoky na trampolíne. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2025 o 14:21
Organizátori pôvodne počítali s približne stovkou účastníkov.

BRATISLAVA. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v skokoch na trampolíne sa premiérovo budú konať v Bratislave.

V športovej hale na Junáckej ulici bude v tomto olympijskom odvetví 27. a 28. septembra štartovať takmer 200 súťažiacich.

Slovak Trampoline Open napíše svoju tretiu kapitolu, keďže premiérová sa v novembri 2022 konala ešte pod názvom Veľká cena Košíc. Následné dve už pod súčasným názvom taktiež hostila metropola východu.

„K zmene dejiska medzinárodných majstrovstiev Slovenska v skokoch na trampolíne sme pristúpili z viacerých dôvodov.

V hlavnom meste je predsa len vyhovujúcejšie zázemie a infraštruktúra, prirodzene v ňom môžeme rátať s väčším diváckym záujmom a je geograficky priaznivejšie z pohľadu zahraničných účastníkov.

Do Bratislavy to majú bližšie aktéri z Česka ako silnej krajiny v tomto gymnastickom odvetví, ale aj z Rakúska,“ uviedol riaditeľ STO Miroslav Parnai podľa oficiálnej stránky Slovenskej gymnastickej federácie (SGF).

Organizátori pôvodne počítali s približne stovkou účastníkov, napokon sa ich prihlásilo až 192.

„V akcii budú Poliaci, Azerbajdžanci, Slovinci a samozrejme i naši zástupcovia,“ informoval Parnai a prezradil, že lákadlom pre domácich fanúšikov by mohlo byť najmä vystúpenie 15-ročnej juniorky Kristíny Kusnyírovej. Vstup na podujatie je bezplatný.

