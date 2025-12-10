Zomrela držiteľka dvoch medailí z OH. Má na konte aj cenný kov z MS

Matylda Růžičková-Šínová
Matylda Růžičková-Šínová (Autor: X / ČT sport)
Mala veľký športový talent, ktorý rozvíjala v mnohých odvetviach.

Vo veku 92 rokov zomrela bývalá športová gymnastka Matylda Růžičková-Šínová, ktorá vybojovala na olympijských hrách dve medaily - bronz v roku 1952 v Helsinkách a striebro v Ríme 1960.

Informoval o tom Český klub olympionikov, správu priniesol portál idnes.cz.

Ružičková mala veľký športový talent, ktorý rozvíjala v mnohých odvetviach. Napríklad vo volejbale, basketbale alebo atletike.

Napokon však dala prednosť gymnastike, v drese Československa v nej dosiahla veľa úspechov. Okrem tých na OH získala na majstrovstvách sveta v roku 1958 striebro vo viacboji družstiev.

