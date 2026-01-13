    Zomrel zlatý medailista z OH 1984. Viac ako dve desaťročia pôsobil ako tréner

    Členovia amerického gymnastického tímu, zľava: Bart Conner, Peter Vidmar, Jim Hartung, Mitch Gaylord, Scott Johnson a Tim Daggett. (Autor: TASR/AP)
    Bol členom olympijského tímu aj v roku 1980, keď sa USA rozhodli bojkotovať OH v Moskve.

    Bývalý americký gymnasta Jim Hartung zomrel vo veku 65 rokov. Správu o úmrtí zlatého medailistu z tímovej súťaže na OH 1984 v Los Angeles priniesla univerzita v Nebraske, kde 21 sezón pôsobil ako tréner.

    Na domácej pôde vybojoval o štyri roky neskôr doposiaľ jedinú americkú zlatú medailu v gymnastike s Bartom Connerom, Timom Daggettom, Mitchom Gaylordom, Scottom Johnsonom a Petrom Vidmarom.

    Po skončení kariéry pôsobil v gymnastike ako rozhodca a tréner. Okrem univerzitnej pôdy sa zapojil aj do tréningového procesu amerických reprezentantov.

