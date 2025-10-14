Súd zamietol odvolanie. MS v gymnastike budú pravdepodobne bez Izraelčanov

ilustračný záber
ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|14. okt 2025 o 14:43
ShareTweet0

Šampionát sa uskutoční v Jakarte.

LAUSANNE. Izraelskí gymnasti sa pravdepodobne nebudú môcť zúčastniť na októbrových MS v Jakarte.

Športový arbitrážny súd (CAS) v utorok zamietol odvolanie Izraelskej gymnastickej federácie (IGF), ktorá žiadala o umožnenie účasti na svetovom šampionáte.

Odvolanie zo strany IGF prišlo po tom, ako Indonézia odmietla udeliť víza izraelským športovcom.

Izraelčania chceli, aby Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) garantovala účasť krajiny, prípadne podujatie zrušila alebo presunula.

CAS však argumentoval tým, že FIG nemá na rozhodnutia indonézskej vlády dosah.

Hostiteľská krajina svoje rozhodnutie zdôvodnila tlakom verejnosti, ktorá dlhodobo podporuje Palestínčanov, pripomenula agentúra AP.

Ostatné športy

    ilustračný záber
    ilustračný záber
    Súd zamietol odvolanie. MS v gymnastike budú pravdepodobne bez Izraelčanov
    dnes 14:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Súd zamietol odvolanie. MS v gymnastike budú pravdepodobne bez Izraelčanov