Súd zamietol odvolanie. MS v gymnastike budú pravdepodobne bez Izraelčanov

LAUSANNE. Izraelskí gymnasti sa pravdepodobne nebudú môcť zúčastniť na októbrových MS v Jakarte.
Športový arbitrážny súd (CAS) v utorok zamietol odvolanie Izraelskej gymnastickej federácie (IGF), ktorá žiadala o umožnenie účasti na svetovom šampionáte.
Odvolanie zo strany IGF prišlo po tom, ako Indonézia odmietla udeliť víza izraelským športovcom.
Izraelčania chceli, aby Medzinárodná gymnastická federácia (FIG) garantovala účasť krajiny, prípadne podujatie zrušila alebo presunula.
CAS však argumentoval tým, že FIG nemá na rozhodnutia indonézskej vlády dosah.
Hostiteľská krajina svoje rozhodnutie zdôvodnila tlakom verejnosti, ktorá dlhodobo podporuje Palestínčanov, pripomenula agentúra AP.