Gymnastike zasvätil celý svoj život. Zomrel reprezentant, ktorý ovplyvnil generácie

Vo veku 84 rokov zomrel bývalý československý gymnasta a významná osobnosť českej a slovenskej gymnastiky František Bočko.
Bočkova gymnastická kariéra sa začala pod trénerským vedením Kolomana Buksana v Košiciach. Informovala o tom oficiálna stránka olympic.sk.
Vyvrcholila počas pôsobenia v pražskej Dukle pod vedením majstra sveta v preskoku z roku 1954 Leoša Sotorníka. V Dukle strávil dlhšie obdobie, než len povinné dva roky základnej vojenskej služby.
V bývalom Československo nebolo príliš časté, aby sa do reprezentačných tímov na vrcholné podujatia prebojovali slovenskí gymnasti.
Jedným z tých, ktorým sa to podarilo viackrát a dokonca mal na dosah zisk medaily na olympijských hrách aj na majstrovstvách sveta, bol rodák zo Šenkvíc (nar. 9. júla 1941) František Bočko.
A presadil sa nielen ako pretekár, ale aj ako tréner - na olympijské hry dostal svojho zverenca Arnolda Bugára. Jeho životná púť sa skončila v noci zo 17. na 18. decembra vo veku 84 rokov.
V 60. rokoch 20. storočia patrili československí gymnasti do svetovej špičky. František Bočko sa v silnej domácej konkurencii prebojoval vo veku 23 rokov na OH 1964 v Tokiu, kde mu však zostala len pozícia náhradníka. V šiestom najlepšom družstve olympijskej súťaže cvičil zo Slovákov len Pavel Gajdoš.
O dva roky neskôr na MS v Dortmunde František Bočko už bol súčasťou tímu ČSSR, ktorý obsadil štvrté miesto. Sám vo viacboji skončil na 50. mieste. Zakrátko však vstúpil do vrcholného obdobia svojej kariéry.
V roku 1967 na majstrovstvách ČSSR v Prahe Bočko triumfoval na kruhoch aj v preskoku, vo viacboji skončil druhý.
O rok neskôr na domácom šampionáte v Bratislave tituly na kruhoch aj v preskoku obhájil, vo viacboji znovu skončil druhý a v prostných tretí. Vďaka tomu bol v roku 1968 už nepostrádateľným členom reprezentačného družstva
Na OH v Mexico City Bočko významne prispel k štvrtému družstva tímu ČSSR, ktorý prehral súboj o bronzovú medailu s družstvom NDR len o päť stotín bodu! Vo viacboji obsadil 22. miesto, z jeho „kolegov“ boli o niekoľko stotín bodu lepší len Václav Kubička (19.) a Jiří Fejtek (20.).
Po OH v Mexico City František Bočko vo veku 27 rokov ukončil pretekársku kariéru a deväť rokov vystupoval v mnohých krajinách sveta ako člen akrobatickej skupiny ľadovej revue Holiday on Ice
Neskôr absolvoval diaľkovo štúdium trénerstva na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a celé desaťročia sa venoval trénerskej práci, hlavne na Osemročnom športovom gymnáziu v Bratislave a vo Vinohradoch BSP Bratislava.
Bočkovým prvým veľmi úspešným zverencom bol Arnold Bugár, účastník OH 1992 v Barcelone, dvoch majstrovstiev sveta i dvoch európskych šampionátov, trojnásobný majster Československa a absolútny majster Slovenska 1994.
Neskôr sa kratší čas venoval aj Samuelovi Piaseckému, z ktorého potom pod vedením Martina Zvala vyrástol najúspešnejší slovenský gymnasta v ére samostatnosti.
V roku 2002 František Bočko založil gymnastický klub v rodných Šenkviciach. Dlhodobo sa venoval príprave talentovanej mládeže z miestnej základnej školy, s čím prestal len krátko pred dovŕšením osemdesiatky.