Slovenská gymnastka atakovala pódiové priečky. Zaznamenala najlepší výsledok v tejto sezóne

Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrátová obsadila 5. miesto na bradlách na podujatí Svetového pohára v Káhire. V nedeľnom finále získala známku 12,800 bodu.
Prvenstvo vybojovala úradujúca olympijská víťazka z Paríža 2024 aj majsterka sveta z Jakarty 2025 v tejto disciplíne Alžírčanka Kaylia Nemourová výkonom 14,033 b.
Kundrátová predviedla o 134 tisícin bodu lepšiu zostavu ako v kvalifikácii. Do finále medzi najlepšiu osmičku prenikla v tejto sezóne druhýkrát, v Baku obsadila 8. miesto za 9,466 b.
„Som veľmi, veľmi šťastná, že som to takto zvládla. Zacvičila som novú zostavu s novým záverom. Mala som to v pláne už v Baku, ale tam to úplne nevyšlo. Táto nová zostava je pre mňa veľmi cenná, opäť ma to trochu posunulo.
Vo finále som išla ako prvá a rozhodkyne ešte mali zastrúhané ceruzky, dali mi veľa zrážok.
Napriek tomu som s mojím výkonom veľmi spokojná. Príjemne ma to potešilo aj namotivovalo,“ uviedla podľa oficiálnej stránky Slovenskej gymnastickej federácie (SGF) reprezentantka, ktorú čaká najbližšie vystúpenie v SP v chorvátskom Osijeku 9.-12. apríla.
Vrcholom sezóny by pre ňu mali byť augustové majstrovstvá Európy v Záhrebe.