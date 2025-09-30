Po pauze hlási návrat. Gymnastika ma stále baví, hovorí Barbora Kundrát

BRATISLAVA. Je dlhoročnou tvárou športovej gymnastiky na Slovensku a na svetovej scéne patrí k najskúsenejším pretekárkam, o čom svedčí tohtoročná 13. účasť na majstrovstvách Európy.
V rozhovore pre TASR hovorila reprezentantka Slovenska v športovej gymnastike Barbora Kundrát, za slobodna Mokošová o tom, prečo si dala pauzu od pretekania, ako je v súčasnosti nastavená a čo jej dáva trénerstvo.
Kariéra najúspešnejšej slovenskej športovej gymnastky posledných rokov priniesla najskôr tichý koniec, ale napokon aj návrat do súťažného diania.
„Minulý rok sme absolvovali niekoľko Svetových pohárov, ktoré boli kvalifikačné na olympiádu. Bohužiaľ, kvalifikovať sa mi nepodarilo a tak som usúdila, že už naozaj asi stačí, treba si trochu oddýchnuť a posunúť sa ďalej.
Tým, že som trávila každý jeden deň v telocvični, či už som pomáhala, trénovala detičky alebo sa sama trochu hýbala, tak mi to začalo chýbať. Okolo októbra sme začali s trénerom rozmýšľať, či by sme sa ešte nevrátili a tak nejako samovoľne sa to vrátilo.
Nik nepovedal, že začíname a ideme do toho, ale skôr som prišla na tréning a trénerovi som povedala, že či by mi mohol dať nejakú robotu a postupne sa to nabaľovalo, a už som sa konečne vrátila naspäť,“ vysvetlila pre TASR Kundrát.
Motiváciu jej dodala neúčasť na olympiáde a láska k športu
Podobne ako v prípade atléta Jána Volka, aj u 28-ročnej športovej gymnastky zohrala rolu neúčasť na minuloročných olympijských hrách v Paríži.
„Za tie roky bolo toho veľa, bola som aj unavená. Cez leto vždy bola nejaká sezóna, univerziáda, majstrovstvá Európy alebo olympiáda. Nekvalifikovanie sa na olympiádu, nemala som už ani nejakú motiváciu alebo dôvod ďalej pokračovať. Nevidela som perspektívu, čo ešte by som mohla dosiahnuť.
Pripravovali sme sa na olympiádu, bohužiaľ, nevyšlo to, ale taký je šport. Musím povedať, že mám čisté svedomie, kvalitne sme sa pripravili. Bol to zásah, keď som videla dievčatá pretekať v Paríži, tak som bola taká smutná a chcela som tam byť. Myslím si, že pre každého športovca je sklamanie, keď sa na olympiádu nedostane,“ vyhlásila reprezentantka Slovenska.
Účastníčka dvoch olympijských hier sa napokon vrátila späť a opäť je na súťažnej scéne.
„Poviem úprimne, že keď som opäť začala cvičiť, tak to bolo hrozné. Mesiac som chodila domov unavená a so svalovicou. Každý deň som si hovorila, či ešte toto k životu potrebujem a načo sa ešte takto trápim.
Keď sa to zlomilo a dostala som sa do lepšej formy, tak som bola v tom svojom, že to mám veľmi rada. Keby som tento šport nemilovala, tak ho už dávno nerobím. Láska a vášeň k športu ma určite drží nad vodou,“ povedala otvorene Kundrát.
Gymnastická sezóna je stále v plnom prúde, jej doterajší priebeh zhodnotila samotná pretekárka: „Chcem povedať, že bola výborná. Ja by som ani nečakala, že takýto úžasný výsledok, ako 15. miesto na majstrovstvách Európy, sa mohol podariť.
Menili sme trochu zostavu na bradlách, v mojom veku si myslím, že meniť niečo na bradlách je veľmi náročné. Splnila som si svoj malý sen, že sa mi podarilo niečo pomeniť. Majstrovstvá Slovenska, Európy a Svetové poháre, bola som dobre pripravená a za to hovorili aj výsledky.“
Na európskom šampionáte sa predstavila 13-krát vo svojej kariére, v roku 2020 sa jej podarilo vybojovať bronz na bradlách.
„Ja som veľmi rada, že sa tam ešte stále držím a nie som niekde na chvoste, ale som v elite. Generácia je už úplne iná, niekedy mi príde až také celkom zábavné, že keď tam stojí dievča, ktoré má o 10-12 rokov menej a je plná energie, a ja si tak dvakrát rozmyslím, koľko nástupov si na tréningov urobím, aby som na druhý deň zvládla odsúťažiť.
Nie je nás veľa gymnastiek, ktoré sa držia nad vekom 25 rokov. Bola som veľmi milo prekvapená, keď som docvičila bradlá, tak som čakala známku okolo 13 bodov a keď dali von 13,200, tak som bola veľmi milo prekvapená. Možno som si splnila ďalší malý sen, že aj v tomto veku sa to dá,“ priblížila Kundrát svoju skúsenosť z tohtoročných ME.
Popri súťažení sa venuje aj trénerstvu
Z účasti na majstrovstvách sveta v indonézskej Jakarte napokon vzišlo, ale aj naďalej sa chce objavovať na súťažných podujatiach.
„Už sme túto sezónu viac-menej vypustili, možno ešte nejaké preteky na Slovensku absolvujeme, ale je to veľmi otvorené. Sústredíme sa skôr na budúci rok, kde by nás mali čakať ME a predtým Svetové poháre. To bude pre mňa priorita,“ zamyslela sa.
Popri aktívnej činnosti sa Kundrát našla aj v trénovaní, kde si postupne vychováva ďalšiu generáciu.
„Ja som rada, že môžem mať úlohu maminy tých detí. Keď som začínala, tak nikto nebol pri mne a myslím si, že pre dievčatá je oveľa jednoduchšie, keď sa na niekoho môžu obrátiť a spoľahnúť.
Mám veľmi pekné družstvo detičiek, s ktorými to ťahám už rok. Veľmi ma baví práca s deťmi v gymnastike, úplne som sa v tom našla. Verím, že či už športová alebo trénerská kariéra, tak stále ma to bude držať pri gymnastike,“ uviedla slovenská reprezentantka.
Na záver naznačila, koľko ju ešte bude možné stretávať v roli pretekárky.
„Nechcem robiť unáhlené závery, že dokedy, ale momentálnym cieľom sú majstrovstvá Európy a od toho sa potom odrazíme ďalej. Stále ma to baví, keby to tak nebolo, tak tu už dávno nie som.
Mám dobrý kolektív ľudí, skvelého trénera, takže to je taká istota. Chcela by som ešte pomôcť mladým dievčatám, všetko je to veľmi otvorené. S trénerom sme sa dohodli, že pôjdeme krok po kroku. Nechcem sa upísať na dlhodobý horizont,“ dodala Kundrát.