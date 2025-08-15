Slovenky sa na domácom turnaji nestratili. Drocárová bude vo finálovom kole útočiť na triumf

TÁLE. Druhá najvyššia ženská európska súťaž LetAcess Tour zavítala so svojim ďalším turnajom na Slovensko. Ihrisko Grey Bear na Táloch hostí turnaj Ladies Slovak Golf Open.
Domáce golfistky sa v tomto turnaji zatiaľ nestratili. Po dvoch kolách drží druhé miesto Katarína Drocárová s priebežným skóre -5 a na vedúcu Švédku Andreu Lignell stráca jednu ranu.
Drocárová podala v úvodných dvoch kolách vyrovnaný výkon (69/-3 a 70/-2 rán).
V TOP 10 priebežného poradia má Slovensko ešte zastúpenie v podaní Aniky Bolčíkovej (delené 6. miesto so skóre -2) a Michaely Vavrovej na delenom ôsmom mieste so skóre -1.
Bolčíková zahrala v oboch úvodných kolách rovnaké skóre 71 rán (-1). Vavrová v druhom kole nepokorila par ihriska (73 rán, +2), keď mala slabšiu chvíľku na jamkách 11. – 13. kde stratila 4 rany.
Do finálového kola sa dostala aj slovenská amatérka Alexandra Sulíková, ktorá sa delí o 16. miesto s priebežným výsledkom +2.
Všetky štyri hráčky sa ešte môžu vo finálovom kole, ktoré sa hrá od piatku rána, zlepšiť a pripísať si dôležité body do sezónneho rebríčka.
Ďalších šesť našich amatérskych hráčok cutom turnaja, ktorý sa zastavil na skóre +8, neprešlo.