Slovenky sa na domácom turnaji nestratili. Drocárová bude vo finálovom kole útočiť na triumf

KD|15. aug 2025 o 09:39
Štyri slovenské golfistky sa predstavia aj v záverečný deň turnaja v Táloch.

TÁLE. Druhá najvyššia ženská európska súťaž LetAcess Tour zavítala so svojim ďalším turnajom na Slovensko. Ihrisko Grey Bear na Táloch hostí turnaj Ladies Slovak Golf Open.

Domáce golfistky sa v tomto turnaji zatiaľ nestratili. Po dvoch kolách drží druhé miesto Katarína Drocárová s priebežným skóre -5 a na vedúcu Švédku Andreu Lignell stráca jednu ranu.

Drocárová podala v úvodných dvoch kolách vyrovnaný výkon (69/-3 a 70/-2 rán).

V TOP 10 priebežného poradia má Slovensko ešte zastúpenie v podaní Aniky Bolčíkovej (delené 6. miesto so skóre -2) a Michaely Vavrovej na delenom ôsmom mieste so skóre -1.

Bolčíková zahrala v oboch úvodných kolách rovnaké skóre 71 rán (-1). Vavrová v druhom kole nepokorila par ihriska (73 rán, +2), keď mala slabšiu chvíľku na jamkách 11. – 13. kde stratila 4 rany.

Do finálového kola sa dostala aj slovenská amatérka Alexandra Sulíková, ktorá sa delí o 16. miesto s priebežným výsledkom +2.

Všetky štyri hráčky sa ešte môžu vo finálovom kole, ktoré sa hrá od piatku rána, zlepšiť a pripísať si dôležité body do sezónneho rebríčka.

Ďalších šesť našich amatérskych hráčok cutom turnaja, ktorý sa zastavil na skóre +8, neprešlo.

