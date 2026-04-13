VIDEO: Viac ako 20 rokov to nikto nedokázal. McIlroy obhájil titul na Masters

Golfista Rory McIlroy zo Severného Írska ako iba štvrtý hráč v histórii obhájil titul na Masters. Prvý major sezóny v Auguste vyhral o jednu ranu pred domácim Scottiem Schefflerom.
36-ročný McIlroy ovládol šiesty major v kariére. Pred ním titul na Masters obhájili iba legendy Jack Nicklaus (1965 a 1966), Nick Faldo (1989 a 1990) a naposledy Tiger Woods (2001 a 2002).
"Nechce sa mi veriť, že najskôr som tu na víťazstvo čakal 17 rokov a potom tu vyhrám dvakrát za sebou," povedal McIlroy, ktorý vlani na Masters získal posledný chýbajúci titul z majoru a skompletizoval kariérny grandslam.
"Teraz mi navyše určite nehrozí strata motivácie ako po vlaňajšom víťazstve. Nechcem tu hovoriť nejaké čísla, ale táto výhra je len časť mojej cesty. Stále mám ciele, na ktoré chcem dosiahnuť, "dodal McIlroy.
V Auguste bol od prvého kola na čele a v polovici turnaja mal McIlroy dokonca rekordný náskok šiestich rán, ktorý ale neudržal a do záverečného kola vstupoval so skóre 205 rán rovnako ako Američan Cameron Young. Ten napokon obsadil delené tretie miesto.
"Musel som potom ešte bojovať. Keby som stratil náskok šiestich rán a nevyhral tu, to by bola veľa horká pilulka, "vyhlásil Mcilroy, ktorý v Auguste zaokrúhlil počet titulov z okruhu PGA na tridsať.