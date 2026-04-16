Dámsky golf vstupuje do sezóny aj s novou súťažou, pribudne Ladies Golf Swing

Golfistky na Slovensku vstupujú do sezóny aj s novým podujatím Ladies Golf Swing. Slovenská dámska golfová asociácia (SKLGA) predstavila plán pre sezónu a aj jej nový pilier v podobe súťaže, ktorá prepojí turnaje na viacerých slovenských golfových ihriskách.
Golfistky budú na jednotlivých turnajoch zbierať body do celkového poradia a na konci vyhlási SKLGA tri najlepšie hráčky.
Odborným garantom a riaditeľom celosezónnej súťaže je Rastislav Michalák, manažér turnajov Slovenskej golfovej asociácie. Podľa prezidentky SKLGA Kataríny Blahovej dostanú možnosť zapojiť sa aj nové hráčky.
„Súťaž vytvára priestor pre ženy, ktoré už golf hrajú aj pre tie, ktoré s ním chcú začať. Chceme otvárať golf aj novým hráčkam, aby si mohli nájsť trénera, urobiť si zelenú kartu, zapojiť sa do turnajov a stať sa súčasťou komunity,“ uviedla Blahová v tlačovej správe SKLGA. Sezónu otvorí Turnaj prvého odpalu 26. apríla v Hrubej Borši.
Pod záštitou SKLGA sa v júli 2026 uskutoční aj medzinárodný turnaj AGEL International Ladies Cup na ihrisku GK AGEL Golf Mstětice v Českej republike. Asociácia zároveň pripravuje podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa dámskeho golfu.