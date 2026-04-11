Obhajobou titulu sa zapíše do histórie. McIlroy má na Masters rekordný náskok

Severoírsky golfista Rory McIlroy urobil v druhom kole Masters veľký krok k obhajobe titulu.
Druhý hráč sveta obišiel ihrisko v Auguste na 65 rán a po najlepšom výkone doterajšieho priebehu turnaja vedie úvodný major sezóny v polovici o rekordných šesť úderov. O druhé miesto sa delia Američania Sam Burns a Patrick Reed.
"Vždy som mal tento turnaj a toto ihrisko rád, aj keď som mal pocit, že ono ma zakaždým rado nemá. Skúsenosti, čo som tu za tie roky nazbieral, a samozrejme aj minulý rok, mi to teraz uľahčili, "povedal McIlroy televíznej stanici Sky Sports po vydarenom druhom kole, ktoré zakončil šiestimi birdie na posledných siedmich jamkách.
Napriek veľkému náskoku nehodlá hrať cez víkend na istotu. "Vybudoval som si pekný vankúš. Mám to tak, že sa budem snažiť hrať dobre a držať nohu na plyne, "uviedol víťaz piatich majorov.
36-ročný McIlroy sa môže stať iba štvrtým golfistom, ktorý na Masters obháji triumf. Naposledy sa to podarilo Američanovi Tigerovi Woodsovi pred 24 rokmi.
Druhé kolo nevyšlo svetovej jedničke Scottiemu Schefflerovi. Americký víťaz turnaja z rokov 2022 a 2024 zahral 74 rán a klesol na 24. pozíciu.