VIDEO: Turnaj v golfe sa takmer skončil tragicky. Medzi ľudí sa zvalili tri stromy

BRATISLAVA. Druhé kolo prestížneho golfového turnaja The Masters v americkom meste Augusta muselo byť prerušené za netypických okolností.

"Znelo to, akoby sa prevrátila tribúna. Dva stromy vyvrátilo z koreňov a cestou dole zobrali ďalší. Ľudia sa rozutekali okolo nich.

Druhé kolo v Augusta National Golf Clube prerušili už skôr pre nepriaznivé počasie, no po páde stromov bol zvyšný piatkový program odložený.

Ešte bližšie k celému incidentu bola Megan Hillová.

"Sedela som, pozerala som sa a čakala na ďalšiu skupinu, ktorá príde k odpalisku. A potom to padlo možno osem-desať stoličiek naľavo.

Vstala som, kričala a myslela som si: Spadne to na mňa? Bolo to také strašidelné. Keby vietor fúkal trochu iným smerom, mohlo nás to zasiahnuť," dodala.