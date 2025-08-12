Tále hostia prestížny turnaj žien. O víťazstvo budú chcieť zabojovať aj Slovenky

BRATISLAVA. V stredu 13. augusta sa začína na Táľoch ďalšie kolo prestížnej golfovej Ladies European Tour Access Series (LETAS), kde o popredné umiestnenie sa po minuloročnom 2. mieste pokúsi slovenská profesionálka Michaela Vavrová.
Z profesionálok ju doplní Katarína Drocárová obhajujúca 7. miesto, súťažiť bude aj Anika Bolčíková.
„Veľmi sa na tento týždeň teším, bude to zábava. Ako caddie mi bude pomáhať mama, čo je skvelé. Ihrisko je vo výbornej kondícii.
Greeny budú náročné ako vždy, preto bude dôležité dobre patovať a pri úderoch sa čo najviac približovať k jamke,“ uviedla pred turnajom Drocárová pre web letaccess.com.
Na domáci turnaj sa teší aj Vavrová: „Som nesmierne nadšená, že budem hrať pred rodinou a priateľmi, a že som doma. Tento areál milujem už od začiatku. Energia je tu iná, páči sa mi každý pohľad a zeleň okolo,“ povedala 24-ročná golfistka.
„Hrať doma so sebou nesie aj tlak. Minulý rok som ho cítila tiež, keďže som nemala plnú kartu na LETAS, ale myslím, že som to zvládla dobre. Ľudia tu ma podporujú a je úžasné, že mi všetci fandia,“ dodala.
Turnaj privíta takmer 120 hráčok z celého sveta, 28 krajín a 5 kontinentov.
Slovenská Golfová Asociácia v spolupráci s golfovým rezortom Tále umožnili štart pre ďalších 7 slovenských amatérok, ktoré si takto naostro vyskúšajú hrať proti Európskej špičke doplnenej hráčkami z celého sveta.
V štartovej listine nechýbajú predchádzajúce víťazky rôznych prestížnych amatérskych turnajov, európskych a svetových podujatí ako ale aj LET a LETAS.
Štartové časy a výsledky naživo je možné sledovať na stránke podujatia.