Woods bol opäť účastníkom dopravnej nehody. Jeho stav nie je známy

Tiger Woods. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. mar 2026 o 21:27
Americký golfista Tiger Woods bol v piatok účastníkom dopravnej nehody na Floride. Informovali o tom zámorské médiá s odvolaním sa na miestne orgány.

Podľa televízie ABC neboli bezprostredne po incidente v oblasti Jupiter Island k dispozícii žiadne informácie o Woodsovom zdravotnom stave.

Úrad šerifa tamojšieho okresu na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagoval, informovala agentúra AFP. Podľa AP však potvrdil informáciu o prevrátení vozidla.

Podľa úradov došlo k nehode krátko po 14.00 h miestneho času neďaleko miesta, kde Woods býva.

Ďalšie podrobnosti neboli bezprostredne známe, hoci televízia CBS 12 s odvolaním sa na zdroj uviedla, že nedošlo k vážnym zraneniam.

Správy prichádzajú päť rokov po tom, čo Woods utrpel vážne zranenia pri autonehode v Kalifornii v roku 2021.

