Woodsa zatkli za jazdu pod vplyvom neznámej látky. Vyviazol bez zranení

Golfista Tiger Woods stojí pri svojom prevrátenom vozidle.
Golfista Tiger Woods stojí pri svojom prevrátenom vozidle. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. mar 2026 o 08:36
ShareTweet0

Neskôr ho po ôsmich hodinách prepustili na kauciu.

Amerického golfistu Tigera Woodsa v piatok zadržala polícia za jazdu pod vplyvom neznámej látky po dopravnej nehode neďaleko jeho domu na Floride.

Jeho vozidlo narazilo do nákladného auta pri pokuse o predbiehanie a prevrátilo sa. Woodsa neskôr po ôsmich hodinách prepustili na kauciu.

Päťdesiatročný Woods vyviazol z nehody v oblasti Jupiter Island bez zranení. Podľa policajného šerifa Martina Johna Budensieka však vykazoval známky zníženej schopnosti viesť motorové vozidlo. 

„Odmietol rozbor moču a preto bol obvinený z jazdy pod vplyvom, z poškodenia majetku a odmietnutia podrobiť sa zákonnému testu po nehode,“ povedal Budensiek.

Budensiek uviedol, že experti na rozpoznávanie drog, ktorí Woodsa na mieste vyšetrili, zistili, že golfista bol „letargický“ a domnievajú sa, že bol pod vplyvom „nejakých liekov alebo drog“.

V jeho vozidle sa nenašli žiadne drogy ani lieky a keďže Woods odmietol rozbor moču, úrady podľa šerifa nikdy nedostanú definitívnu odpoveď, pod vplyvom akej látky bol v čase nehody. Dychový test na alkohol mal negatívny.

Woods už v roku 2017 čelil obvineniu z jazdy pod vplyvom, keď ho polícia našla spať za volantom jeho poškodeného auta.

Vtedy uviedol, že užil zmes liekov proti bolesti. Pred piatimi rokmi mal v Kalifornii vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel ťažké zranenia pravej nohy.

Golf

    Golfista Tiger Woods stojí pri svojom prevrátenom vozidle.
    Golfista Tiger Woods stojí pri svojom prevrátenom vozidle.
    Woodsa zatkli za jazdu pod vplyvom neznámej látky. Vyviazol bez zranení
    dnes 08:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Golf»Woodsa zatkli za jazdu pod vplyvom neznámej látky. Vyviazol bez zranení