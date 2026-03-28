Woodsa zatkli za jazdu pod vplyvom neznámej látky. Vyviazol bez zranení

Amerického golfistu Tigera Woodsa v piatok zadržala polícia za jazdu pod vplyvom neznámej látky po dopravnej nehode neďaleko jeho domu na Floride.
Jeho vozidlo narazilo do nákladného auta pri pokuse o predbiehanie a prevrátilo sa. Woodsa neskôr po ôsmich hodinách prepustili na kauciu.
Päťdesiatročný Woods vyviazol z nehody v oblasti Jupiter Island bez zranení. Podľa policajného šerifa Martina Johna Budensieka však vykazoval známky zníženej schopnosti viesť motorové vozidlo.
„Odmietol rozbor moču a preto bol obvinený z jazdy pod vplyvom, z poškodenia majetku a odmietnutia podrobiť sa zákonnému testu po nehode,“ povedal Budensiek.
Budensiek uviedol, že experti na rozpoznávanie drog, ktorí Woodsa na mieste vyšetrili, zistili, že golfista bol „letargický“ a domnievajú sa, že bol pod vplyvom „nejakých liekov alebo drog“.
V jeho vozidle sa nenašli žiadne drogy ani lieky a keďže Woods odmietol rozbor moču, úrady podľa šerifa nikdy nedostanú definitívnu odpoveď, pod vplyvom akej látky bol v čase nehody. Dychový test na alkohol mal negatívny.
Woods už v roku 2017 čelil obvineniu z jazdy pod vplyvom, keď ho polícia našla spať za volantom jeho poškodeného auta.
Vtedy uviedol, že užil zmes liekov proti bolesti. Pred piatimi rokmi mal v Kalifornii vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel ťažké zranenia pravej nohy.