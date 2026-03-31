Krvou podliate oči a tabletky vo vrecku. Polícia zverejnila detaily o nehode Woodsa

Americký golfista Tiger Woods mal pri zadržaní po piatkovej autonehode krvou podliate a sklenené oči, rozšírené zorničky a vo vrecku nohavíc dve tabletky analgetika hydrokodonu.
Kancelária šerifa okresu Martin to uviedla v správe o incidente, ktorú dnes zverejnila.
Päťdesiatročný Woods mal v piatok na Floride dopravnú nehodu, pri ktorej vrazil do iného auta a prevrátil svoje. Na mieste havárie ho polícia zatkla kvôli podozreniu z šoférovania pod vplyvom. Golfová legenda ani muž z druhého auta neutrpeli zranenia.
Po zatknutí boli Woodsove pohyby pomalé a letargické, a keď hovoril s policajtmi, silno sa potil. Policajti mu vo vrecku našli dve tabletky hydrokodonu, čo je liek na tlmenie bolesti.
Na otázku, či si ten deň zobral nejaké lieky na predpis, Woods odpovedal, že "pár".
Woods havaroval krátko po druhej hodine popoludní miestneho času neďaleko od svojho bydliska v obci Jupiter Island. Pri predbiehaní vrazil do čistiaceho vozidla a svoje SUV obrátil na ľavý bok. Policajtom potom povedal, že sa pred nehodou pozeral do telefónu a ladil autorádio.
Vzhľadom na to, že Woods po nehode vykazoval známky zníženej schopnosti na šoférovanie, podrobil sa dychovému testu na alkohol. Vyšiel s negatívnym výsledkom, no následný test moču slávny golfista odmietol.
Preto ho zadržali a prepustili na kauciu až o osem hodín neskôr. Bol obvinený z konania pod vplyvom, škody na majetku a odmietnutia zákonného testu.
Woods bol účastníkom nehody minimálne tretíkrát. V roku 2021 zišiel vo vysokej rýchlosti z cesty v Los Angeles a utrpel mnohopočetné zranenia nohy a členku. Neskôr víťaz 15 golfových majorov povedal, že mu hrozila amputácia.
V roku 2017 bol jeden z najlepších hráčov histórie zatknutý kvôli šoférovaniu pod vplyvom po tom, ako ho polícia na Floride našla spiaceho za volantom v zle zaparkovanom aute s poničenou stranou vodiča. Svoj stav Woods zdôvodnil zlou kombináciou liekov proti bolesti.
Bývalá svetová jednotka sa aktuálne snažila vrátiť ku golfu. Vlani v marci si Woods pretrhol achilovku a v septembri sa podrobil už siedmej operácii chrbta, s ktorými má dlhodobé problémy.
Oficiálny turnaj hral naposledy v roku 2024, keď sa predstavil na British Open. Špekulovalo sa o tom, že uvažuje o comebacku na aprílovom Masters.