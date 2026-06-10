Skvelý výsledok Sabbatiniho. Na prestížnom turnaji skončil na pódiu

Slovenský golfista Rory Sabbatini zaznamenal ďalší výborný výsledok na seniorskej sérii PGA Tour Champions.
Na turnaji v americkom Madisone obsadil spoločne s Američanom Brianom Gayom 3. miesto so skóre 28 rán pod par.
Počas prvého a tretieho kola turnaja v tímovom formáte dvojíc sa na každej jamke počítal lepší výsledok z dvojice (bestball).
Druhé kolo hrali golfisti formou scramble, pri ktorej si hráči po každom údere vyberali lepšiu loptičku a pokračovali z jej pozície.
Trojdňový turnaj na ihrisku TPC Wisconsin priniesol dramatický boj o víťazstvo. Sabbatini s Gayom počas celého týždňa patrili medzi najlepšie dvojice v štartovom poli a napokon zaostali iba o dve rany za víťaznou dvojicou Darren Clarke – Ben Crane (-30). Od druhého miesta ich delila jediná rana.
Pre 50-ročného Sabbatiniho ide o ďalší cenný výsledok v jeho premiérovej sezóne na PGA Tour Champions.
Strieborný olympijský medailista z Tokia 2020 pokračuje vo výborných výkonoch aj medzi golfovými legendami seniorskej série a pravidelne sa presadzuje v konkurencii bývalých víťazov turnajov PGA Tour.
Informácie priniesla Slovenská golfová asociácia.