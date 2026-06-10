Skvelý výsledok Sabbatiniho. Na prestížnom turnaji skončil na pódiu

Rory Sabbatini.
Rory Sabbatini. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. jún 2026 o 11:47
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Počas prvého a tretieho kola turnaja v tímovom formáte dvojíc sa na každej jamke počítal lepší výsledok z dvojice.

Slovenský golfista Rory Sabbatini zaznamenal ďalší výborný výsledok na seniorskej sérii PGA Tour Champions.

Na turnaji v americkom Madisone obsadil spoločne s Američanom Brianom Gayom 3. miesto so skóre 28 rán pod par.

Počas prvého a tretieho kola turnaja v tímovom formáte dvojíc sa na každej jamke počítal lepší výsledok z dvojice (bestball).

Druhé kolo hrali golfisti formou scramble, pri ktorej si hráči po každom údere vyberali lepšiu loptičku a pokračovali z jej pozície.

Trojdňový turnaj na ihrisku TPC Wisconsin priniesol dramatický boj o víťazstvo. Sabbatini s Gayom počas celého týždňa patrili medzi najlepšie dvojice v štartovom poli a napokon zaostali iba o dve rany za víťaznou dvojicou Darren Clarke – Ben Crane (-30). Od druhého miesta ich delila jediná rana.

Pre 50-ročného Sabbatiniho ide o ďalší cenný výsledok v jeho premiérovej sezóne na PGA Tour Champions.

Strieborný olympijský medailista z Tokia 2020 pokračuje vo výborných výkonoch aj medzi golfovými legendami seniorskej série a pravidelne sa presadzuje v konkurencii bývalých víťazov turnajov PGA Tour.

Informácie priniesla Slovenská golfová asociácia.

Golf

    Rory Sabbatini.
    Rory Sabbatini.
    Skvelý výsledok Sabbatiniho. Na prestížnom turnaji skončil na pódiu
    dnes 11:47
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