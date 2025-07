Emócie a obrovský tlak ho pred rokmi premohli. McIlroy sa vracia domov na prestížny British Open

To, že som v Portrushi a mám Zelené sako po splnení celoživotného sna, znamená, že si chcem užiť reakcie fanúšikov. Ale zároveň chcem tento turnaj vyhrať a cítim, že na to mám.“

McIlroy vtedy začal quadruple bogey (osem úderov) na prvej jamke a skončil s výsledkom 79. V druhom kole síce zabral a zahral 65, no na postup to nestačilo.

Obhajovať bude Schauffele

McIlroyov priateľ Shane Lowry v roku 2019 oslavoval emotívne víťazstvo pri návrate The Open do Portrushu a aj on sa na návrat teší.

„Stále neviem, prečo to vtedy vyšlo. Neexistuje na to jasná odpoveď. Jednoducho to prišlo. Mám šťastie. Ale rád by som to zopakoval.“

Od Lowryho triumfu nevyhral The Open žiadny Európan. Tri zo štyroch posledných edícií ovládli Američania, pričom titul obhajuje Xander Schauffele.

Schauffele minulý rok v Royal Troon ukázal, že má trpezlivosť a presnosť zvládnuť nástrahy linksových ihrísk – nech už počasie ukáže čokoľvek, tak ako Brian Harman v roku 2023 v daždivých podmienkach v Royal Liverpool.

Svetová jednotka Scottie Scheffler zatiaľ nemá na The Open výrazný úspech – jeho najlepší výsledok je siedme miesto z minulého roka. No po neuveriteľne konzistentnej sezóne, korunovanej tretím major titulom na PGA Championship, bude opäť medzi favoritmi.