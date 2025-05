Slovenskému golfistovi sa v Rakúsku darilo, umiestnil sa v elitnej desiatke

BRATISLAVA. Pro Golf Tour 2025, jedna z „tretích“ európskych golfových líg, mala na svojom programe už deviaty turnaj sezóny, ktorý hostilo ihrisko Golfclub St. Pölten.

Slovenským zástupcom v tomto turnaji bol Pavol Mach. Bolo to už jeho tretie vystúpenie v turnajoch Pro Golf Tour 2025, ktoré konečne pretavil do zisku bodov do tohto sezónneho rebríčka.

Mach hral už na turnaji v maďarskej Zale a pred týždňom v rakúskom Hauschlagu, ale neprebojoval sa do finálového kola.