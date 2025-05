Nečakaný darček pre fanúšikov. Na prestížny turnaj sa dostanú aj bez platenia

NEW YORK. Organizátori prestížneho golfového podujatia Ryder Cup oznámili, že v rámci novej fanúšikovskej iniciatívy „The People's Perk“ rozdistribuujú 3 000 bezplatných vstupeniek na tohtoročné podujatie v Bethpage Black na Long Islande.

Počas nasledujúcich piatich mesiacov budú golfoví fanúšikovia v New Yorku prekvapení vstupenkami zadarmo, a to nielen na legendárnom ihrisku Bethpage Black, ale aj na vybraných verejných golfových ihriskách v oblasti Long Islandu a v širšom okolí New York City.