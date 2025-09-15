Extrémneho počasia sa nezľakla. Vavrová dosiahla vo Francúzsku skvelý výsledok

BRATISLAVA. Ani nie po mesiaci od tretieho miesta slovenskej golfistky Kataríny Drocárovej na turnaji LETAS na Táľoch, slovenský golf zaznamenal ďalšie výborné umiestnenie.
Tentoraz Michaely Vavrovej vo francúzskom Lumbres v blízkosti Calais. Od štvrtka 11. septembra sa hral turnaj Hauts de France Pas de Calais Golf Open.
V extrémne ťažkých poveternostných podmienkach, kedy sa kolá prerušovali pre prívalové dažde a búrky, sa slovenskej golfistke podarilo na ihrisku Golf Saint Omer obsadiť vynikajúce delené 5. miesto s celkovým skóre -3.
Počasie neumožnilo odohrať všetky tri kolá, tak boli výsledky vyhodnotené na základe skóre po druhom kole.
Turnaj bol spojený s mužským turnajom Alps tour, takže podmienky otestovali aj mužský profesionáli. Ženskou víťazkou sa po rozstrele s Islanďankou Raggou Kristindottir stala Mexičanka Fernanda Lira so skóre -6.
V mužskom štartovom poli stačilo na prvé miesto zahrať -5 a víťazom sa stal francúzsky hráč Quentin Debove.
Hráčky sa po turnaji okamžite presunuli do Švajčiarska, kde sa už od stredy hrá ďalší turnaj série a Katarína i Michaela sa tam predstavia na turnaji Lavaux Ladies Open pri Laussane.