Nedal, priatelia, nedal! Gaba Zelenaya preslávili metafory a kadencia slov

Mnohí sa pamätajú viac jeho hlas ako tvár. Preslávila ho kadencia slov a metafory. Nezakladal si na presných faktoch či štatistikách, farbistým opisom pretavil dianie na štadióne alebo na pretekoch v drámu, oslavnú ódu, či športovú tragédiu. Reportér Gabo Zelenay by sa dožil 26. novembra sto rokov.

BRATISLAVA. Bolo to už dávno, v časoch keď nebol žiadny internet, mobilné telefóny, videostreamy, ba aj obyčajná televízia bola skôr rarita než samozrejmosť. Na Slovensku vládol rozhlas a on bol vďaka nemu kráľom.

Na vrchole popularity bol v Československu známou celebritou. Vo finále plodného života presedlal zo športu do politiky a podporoval Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) autoritatívneho premiéra Vladimíra Mečiara.

„Bol veľmi originálny a nenapodobiteľný. Mal veľmi bohatú slovnú zásobu, jeho metafory boli jedinečné a vzbudzovali zábavu. Mnohí ľudia sledovali televízny prenos so stíšeným zvukom a počúvali rozhlasovú reportáž Zelenaya.

Mal blízky vzťah k nevidiacim a hovoril, že sa snaží reportovať tak, aby dianie videli aj oni. Ale bol to tiež človek extrémov. Keď sa pre niečo nadchol, bol o tom na sto percent presvedčený, že je to dobré, platilo to však aj opačne,“ opísal Gaba Zelenaya športový publicista Ľubomír Souček, ktorý s ním strávil v debatách desiatky hodín.