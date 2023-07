Zrinjski sa pripravuje na odplatu. Slovanu bude opäť chýbať Kucka

Vlani po dramatickom dvojzápase postúpili zverenci Vladimíra Weissa st. do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy. Na štadióne Gradski prehrali "belasí" 0:1, no doma po triumfe 2:1 zvládli aj rozstrel z 11 m.

Slovenský majster sa do 2. predkola prebojoval po dvojzápase s luxemburským tímom Swift Hesperange, keď doma remizoval 1:1 a vonku zvíťazil 2:0.

Bosnianske médiá po triumfe Slovana v Luxembursku napísali, že Zrinjski sa môže pripravovať na odplatu.

"Budú nám chcieť vrátiť prehru z vlaňajška. Majú v kádri asi šesť hráčov z uplynulej sezóny, vrátane kapitána Bibliju, ktorý je muž momentu.

Bude to vyrovnané tam, aj u nás doma, bude to o emócii. Musíme v prvom zápas uhrať dobrý výsledok a potom verím, že to doma pred vypredaným štadiónom zvládneme," povedal Weiss.