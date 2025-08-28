Hancko nastúpi proti Liverpoolu či Interu. Liga majstrov ponúkne veľké súboje

MONTE CARLO. Futbalisti obhajcu titulu Paríža Saint-Germain privítajú v hlavnej fáze Ligy majstrov Bayern Mníchov, Atalantu Bergamo, úradujúcich majstrov Európskej ligy Tottenham Hotspur a Newcastle United.
Vonkajšie duely odohrajú na pôde Barcelony, Bayeru Leverkusen, Sportingu Lisabon a Athletica Bilbao. Atletico Madrid so Slovákom Dávidom Hanckom privíta spomedzi súperov z prvého koša Inter Miláno a predstaví sa na pôde Liverpoolu.
Prvýkrát v histórii sa z jednej krajiny predstaví v hlavnej fáze až šesť tímov. Päť miesteniek mali anglické tímy zaručené prostredníctvom Premier League (Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle).
Bonusové šieste miesto si vybojoval Tottenham Hotspur ako víťaz Európskej ligy. „Kohúti“ skončili v domácej súťaži až na 17. mieste, o jednu priečku nad pásmom zostupu do Championship. Londýnčania tak budú hrať Ligu majstrov ako tím s najnižším ligovým umiestnením v histórii.
Žreb 1. koša
PSG získalo tento rok premiérový titul v milionárskej súťaži a v auguste sa stretlo s Tottenhamom v zápase Superpohára UEFA. Duel sa skončil 2:2 v riadnom hracom čase a v následnom jedenástkovom rozstrele ťahali za kratší koniec Spurs.
Každý tím mohol dostať maximálne dvoch súperov z rovnakej krajiny, čo pri PSG platí ohľadom nemeckých, anglických a španielskych klubov.
Žreb 2. koša
Atletico s Hanckom bolo v druhom výkonnostnom koši a okrem finalistov uplynulého ročníka z Milána a úradujúcich majstrov Premier League z Liverpoolu im žreb pridelil Eintracht Frankfurt (d), Arsenal (v), nórskeho nováčika Bodö/Glimt (d), PSV Eindhoven (v), belgického debutanta Union Saint-Gilloise (d) a Galatasaray Istanbul (v).
Okrem Hancka držia slovenskú stopu v tomto ročníku aj stredopoliar Stanislav Lobotka (Neapol) a útočník Ivan Schranz (Slavia Praha).
Žreb 3. koša
Držiteľ scudetta bol v treťom koši a spomedzi favoritov dostal úradujúceho majstra Konferenčnej ligy Chelsea (d) a Manchester City (v).
„Zošívaní“ privítajú v pražskej Fortuna Arene hviezdnu Barcelonu a na San Sire ich čaká Inter. V žrebe majú dvoch nováčikov, a to Bodö/Glimt (d) a cyperský Pafos (v).
Kvarteto debutantov dopĺňa Kajrat Almaty, ktorý vyradil v 3. predkole Slovan Bratislava a v play off favorizovaný Celtic Glasgow. Z jeho súperov pútajú pozornosť Real Madrid (d), Inter Miláno (v) či Arsenal (v).
Okrem Internazionale pocestujú na juhovýchod Kazachstanu aj Bruggy, Olympiacos Pireus a Pafos. Ten zvedie v Kazachstane jedinú nováčikovskú konfrontáciu.
Slovensko malo v hre o postup do LM jediného zástupcu. ŠK Slovan Bratislava však nedokázal napodobniť minuloročnú cestu až do ligovej fázy, „belasí“ vypadli v 3. predkole proti spomínanému Kajratu.
Liga majstrov mala vlani premiéru v novom formáte. Rovnako ako v predošlom ročníku sa v hlavnej fáze súťaže predstaví 36 tímov, pričom každý odohrá osem duelov systémom štyri doma, štyri vonku.
Pred žrebom sa tímy na základe európskeho koeficientu rozdelili do štyroch košov po deväť účastníkov. Koše boli dôležité, pretože zaistili, aby jeden tím nenarazil na najsilnejších osem, zatiaľ čo iný na osem najslabších.
Zároveň platilo obmedzenie, že jeden tím nemôže hrať s viac ako dvoma súpermi z rovnakej krajiny. Pri žrebe najprv z misky s loptičkami vyžrebovali tímy z prvého koša, ktorým počítač postupne vybral osmičku súperov.
Body sa po dueloch sčítajú v 36-člennej tabuľke, z ktorej 24 najlepších postúpi do jarných bojov.
Priamy postup do osemfinále si zaistia tímy na 1. až 8. mieste, ostatné čaká play off o vyraďovaciu fázu, do ktorého sa prebojujú tímy na 9. až 24. mieste.
Termíny Ligy majstrov 2025/26
1. zápasy ligovej fázy: 16. až 18. septembra
2. zápasy ligovej fázy: 30. a 1. októbra
3. zápasy ligovej fázy: 21. a 22. októbra
4. zápasy ligovej fázy: 4. a 5. novembra
5. zápasy ligovej fázy: 25. a 26. novembra
6. zápasy skupinovej fázy: 9. a 10. decembra
7. zápasy skupinovej fázy: 20. a 21. januára
8. zápasy skupinovej fázy: 28. januára
žreb dvojíc play off: 30. januára
zápasy play off: 17., 18. a 24., 25. februára
žreb dvojíc pre vyraďovaciu časť: 27. februára
osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca
štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla
semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája
finále: 30. mája (Budapešť)